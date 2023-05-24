Навчання на F-16: Данія вже почала підготовку українських пілотів

Винищувач F-16. Фото: US Air Force

Навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 вже розпочинає Данія. Як передбачається, вітчизняні пілоти зможуть опанувати винищувач за кілька місяців.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Під час візиту до Данії Руслан Стефанчук провів перемовини щодо військової та фінансової підтримки України.

І найважливіше, що він там почув було те, що Данія вже починає готувати українських пілотів використовувати F-16.

"Ми чудово розуміємо, що означає цей перший крок. Це означає, що буквально через кілька місяців ми будемо говорити про другий крок, який повністю закріпить нашу перевагу в небі, який допоможе закрити небо", — підкреслив Стефанчук.

Навчання українців на F-16

Загалом, підготувати українських пілотів зголосилися 5 країн:

Велика Британія,

США,

Бельгія,

Данія,

Нідерланди.

Нагадаємо, найімовірнішим сценарієм зараз є те, що США не надсилатимуть Україні F-16, а покладатимуться на інші країни. Серед варіантів — Нідерланди, Бельгія та Данія. Інші країни, такі як Норвегія, почали виводити з експлуатації F-16 в очікуванні отримання більш досконалого F-35.