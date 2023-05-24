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Учеба на F-16: Дания уже начала подготовку украинских пилотов

24 мая 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Учеба на F-16: Дания уже начала подготовку украинских пилотов
Истребитель F-16. Фото: US Air Force
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Обучение украинских лётчиков на истребителях F-16 уже начинает Дания. Как предполагается, отечественные пилоты смогут овладеть истребителем через несколько месяцев.

Об этом в интервью Укринформу сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Во время визита в Данию Руслан Стефанчук провел переговоры по военной и финансовой поддержке Украины.

И самое важное, что он там услышал, что Дания уже начинает готовить украинских пилотов использовать F-16.

"Мы прекрасно понимаем, что означает этот первый шаг. Это означает, что буквально через несколько месяцев мы будем говорить о втором шаге, который полностью закрепит наше преимущество в небе, которое поможет закрыть небо", — подчеркнул Стефанчук.

Обучение украинцев на F-16

В общем, подготовить украинских пилотов вызвались 5 стран:

  • Великобритания,
  • США,
  • Бельгия,
  • Дания,
  • Нидерланды.

Напомним, наиболее вероятным сценарием сейчас является то, что США не будут посылать Украине F-16, а полагаться на другие страны. Среди вариантов — Нидерланды, Бельгия и Дания. Другие страны, такие как Норвегия, начали выводить из строя F-16 в ожидании получения более совершенного F-35.

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