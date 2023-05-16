Навчання українських військових: до Німеччини вже доїхали танки Abrams

Американські Abrams вже прибули до Німеччини. Фото: Flickr

До Німеччини Сполучені Штати Америки доправили 31 танк Abrams, які використовуватимуть для навчання військових Збройних Сил України. У Пентагоні тпри цьому запевнили, що ці танки на фронт не поїдуть.

Про це офіційний представник Пентагону Патрік Райдер повідомив у Twitter.

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"Я можу підтвердити, що 31 танк М1 Abrams прибув до Німеччини", — сказав Райдер.

Патрік Райдер заявив, що ці танки використовуватимуть лише для підготовки до подальшого навчання українських танкістів.

LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig. Gen. Pat Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/7MkcIIauks — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 15, 2023

Відомо, що українські військові прибудуть на навчання протягом кількох наступних тижнів.

Нагадаємо, Франція забезпечить Україну "десятками броньованих машин та легких танків", зокрема AMX-10RC. Також вона підтримує Україну на шляху до ЄС та НАТО.