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Навчання українських військових: до Німеччини вже доїхали танки Abrams

16 травня 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Навчання українських військових: до Німеччини вже доїхали танки Abrams
Американські Abrams вже прибули до Німеччини. Фото: Flickr
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До Німеччини Сполучені Штати Америки доправили 31 танк Abrams, які використовуватимуть для навчання військових Збройних Сил України. У Пентагоні тпри цьому запевнили, що ці танки на фронт не поїдуть.

Про це офіційний представник Пентагону Патрік Райдер повідомив у Twitter.

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"Я можу підтвердити, що 31 танк М1 Abrams прибув до Німеччини", — сказав Райдер.

Патрік Райдер заявив, що ці танки використовуватимуть лише для підготовки до подальшого навчання українських танкістів.

Відомо, що українські військові прибудуть на навчання протягом кількох наступних тижнів.

Нагадаємо, Франція забезпечить Україну "десятками броньованих машин та легких танків", зокрема AMX-10RC. Також вона підтримує Україну на шляху до ЄС та НАТО.

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