Обучение украинских военных: в Германию уже доехали танки Abrams
В Германию Соединенные Штаты Америки доставили 31 танк Abrams, которые будут использованы для обучения военных Вооруженных Сил Украины. В Пентагоне при этом заверили, что эти танки на фронт не поедут.
Об этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил в Twitter.
"Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию", — сказал Райдер.
Патрик Райдер заявил, что эти танки будут использоваться только для подготовки к дальнейшему обучению украинских танкистов.
LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig. Gen. Пет Ryder держит новости, находящиеся в Пентагоне. https://t.co/7MkcIIauks— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 15, 2023
Известно, что украинские военные прибудут на учебу в течение нескольких следующих недель.
Напомним, Франция обеспечит Украину "десятками бронированных машин и легких танков", в том числе AMX-10RC. Также она поддерживает Украину по пути в ЕС и НАТО.