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Обучение украинских военных: в Германию уже доехали танки Abrams

16 мая 2023 03:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Обучение украинских военных: в Германию уже доехали танки Abrams
Американские Abrams уже прибыли в Германию. Фото: Flickr
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Германию Соединенные Штаты Америки доставили 31 танк Abrams, которые будут использованы для обучения военных Вооруженных Сил Украины. В Пентагоне при этом заверили, что эти танки на фронт не поедут.

Об этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил в Twitter.

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"Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию", — сказал Райдер.

Патрик Райдер заявил, что эти танки будут использоваться только для подготовки к дальнейшему обучению украинских танкистов.

Известно, что украинские военные прибудут на учебу в течение нескольких следующих недель.

Напомним, Франция обеспечит Украину "десятками бронированных машин и легких танков", в том числе AMX-10RC. Также она поддерживает Украину по пути в ЕС и НАТО.

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