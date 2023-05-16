Обучение украинских военных: в Германию уже доехали танки Abrams

Американские Abrams уже прибыли в Германию. Фото: Flickr

В Германию Соединенные Штаты Америки доставили 31 танк Abrams, которые будут использованы для обучения военных Вооруженных Сил Украины. В Пентагоне при этом заверили, что эти танки на фронт не поедут.

Об этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил в Twitter.

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"Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию", — сказал Райдер.

Патрик Райдер заявил, что эти танки будут использоваться только для подготовки к дальнейшему обучению украинских танкистов.

LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig. Gen. Пет Ryder держит новости, находящиеся в Пентагоне. https://t.co/7MkcIIauks — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 15, 2023

Известно, что украинские военные прибудут на учебу в течение нескольких следующих недель.

Напомним, Франция обеспечит Украину "десятками бронированных машин и легких танков", в том числе AMX-10RC. Также она поддерживает Украину по пути в ЕС и НАТО.