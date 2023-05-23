Навчання ЗСУ на F-16 не робить НАТО стороною конфлікту, — Столтенберг

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив у Брюсселі з метою зміцнення військової могутності України шляхом надання бойових літаків F-16 та організації підготовки українських військових льотчиків за стандартами НАТО на сучасних винищувачах. Попри це, Столтенберг наголосив, що це не робить Альянс стороною конфлікту.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Столтенберг наголосив на ролі НАТО та ЄС у наданні підтримки Україні в період військового конфлікту, надавши Україні безпрецедентну допомогу. Він відзначив постачання важких бойових танків Leopard, Challenger та Abrams з різних країн-союзників, а також сучасних крилатих ракет великої дальності з Великої Британії, які вже змінюють ситуацію на полі бою.

Генсек НАТО привітав рішення США, Великої Британії та кількох європейських країн-союзників розпочати підготовку українських пілотів відповідно до стандартів НАТО на сучасних західних винищувачах. Однак він надав право кожному із союзників самостійно визначити час початку такого тренування.

"Думаю, що це хороша ідея. Я вітаю рішення кількох країн-союзниць розпочати тренування пілотів, яке дозволяє пізніше поставити й літаки. Але я залишаю це право окремим країнам-союзницям — оголошувати, коли саме вони починають таке тренування", — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також висловив підтримку готовності президента США Байдена до постачання бойових літаків Україні, вважаючи це важливим кроком, оскільки саме США є основним виробником та постачальником F-16. Це навчання, на думку Столтенберга, є критичним етапом, який дозволить згодом оснастити Україну цими літаками.

Нагадаємо, що всі країни-члени НАТО погоджуються зі вступом України до НАТО. Однак коли це станеться, невідомо.

За словами Столтенберга, всі країни-члени НАТО погоджуються, що Україна має право обирати свій шлях, і це вирішувати не Москві, а Києву.

Генсек НАТО скала, що нині організація допомагає Збройним силам України стати сумісними з силами НАТО, реформувати та модернізувати інститути оборони та безпеки.