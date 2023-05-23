Обучение ВСУ на F-16 не делает НАТО стороной конфликта, — Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Брюсселе с целью укрепления военной мощи Украины путем предоставления боевых самолетов F-16 и организации подготовки украинских военных летчиков по стандартам НАТО на современных истребителях. Несмотря на это, Столтенберг подчеркнул, что это не делает Альянс стороной конфликта.
Об этом сообщает "Укринформ".
Обучение украинских военных
Столтенберг подчеркнул роль НАТО и ЕС в оказании поддержки Украине в период военного конфликта, предоставив Украине беспрецедентную помощь. Он отметил поставки тяжелых боевых танков Leopard, Challenger и Abrams из разных стран-союзников, а также современных крылатых ракет большой дальности из Великобритании, которые уже меняют обстановку на поле боя.
Генсек НАТО приветствовал решение США, Великобритании и нескольких европейских стран-союзников начать подготовку украинских пилотов согласно стандартам НАТО на современных западных истребителях. Однако он предоставил право каждому из союзников самостоятельно определить время начала такой тренировки.
"Думаю, что это хорошая идея. Я приветствую решение нескольких стран-союзниц начать тренировку пилотов, что позволяет позже поставить и самолеты. Но я оставляю это право отдельным странам-союзницам — объявлять, когда именно они начинают такую тренировку", — сказал Столтенберг
Генсек НАТО также выразил поддержку готовности президента США Байдена к поставкам боевых самолетов Украине, считая это важным шагом, так как именно США являются основным производителем и поставщиком F-16. Это обучение, по мнению Столтенберга, является критическим этапом, который позволит впоследствии оснастить Украину этими самолетами.
Напомним, что все страны-члены НАТО согласны с вступлением Украины в НАТО. Однако когда это произойдет — неизвестно.
По словам Столтенберга, все страны-члены НАТО соглашаются, что Украина имеет право выбирать свой путь, и это "решать не Москве, а Киеву".
Генсек НАТО скала, что сейчас организация помогает Вооруженным силам Украины стать совместимыми с силами НАТО, реформировать и модернизировать институты обороны и безопасности.