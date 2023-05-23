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Обучение ВСУ на F-16 не делает НАТО стороной конфликта, — Столтенберг

23 мая 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обучение ВСУ на F-16 не делает НАТО стороной конфликта, — Столтенберг
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Heiko Becker
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Брюсселе с целью укрепления военной мощи Украины путем предоставления боевых самолетов F-16 и организации подготовки украинских военных летчиков по стандартам НАТО на современных истребителях. Несмотря на это, Столтенберг подчеркнул, что это не делает Альянс стороной конфликта.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Столтенберг подчеркнул роль НАТО и ЕС в оказании поддержки Украине в период военного конфликта, предоставив Украине беспрецедентную помощь. Он отметил поставки тяжелых боевых танков Leopard, Challenger и Abrams из разных стран-союзников, а также современных крылатых ракет большой дальности из Великобритании, которые уже меняют обстановку на поле боя.

Генсек НАТО приветствовал решение США, Великобритании и нескольких европейских стран-союзников начать подготовку украинских пилотов согласно стандартам НАТО на современных западных истребителях. Однако он предоставил право каждому из союзников самостоятельно определить время начала такой тренировки.

"Думаю, что это хорошая идея. Я приветствую решение нескольких стран-союзниц начать тренировку пилотов, что позволяет позже поставить и самолеты. Но я оставляю это право отдельным странам-союзницам объявлять, когда именно они начинают такую тренировку", — сказал Столтенберг

Генсек НАТО также выразил поддержку готовности президента США Байдена к поставкам боевых самолетов Украине, считая это важным шагом, так как именно США являются основным производителем и поставщиком F-16. Это обучение, по мнению Столтенберга, является критическим этапом, который позволит впоследствии оснастить Украину этими самолетами.

Напомним, что все страны-члены НАТО согласны с вступлением Украины в НАТО. Однако когда это произойдет — неизвестно.

По словам Столтенберга, все страны-члены НАТО соглашаются, что Украина имеет право выбирать свой путь, и это "решать не Москве, а Киеву".

Генсек НАТО скала, что сейчас организация помогает Вооруженным силам Украины стать совместимыми с силами НАТО, реформировать и модернизировать институты обороны и безопасности.

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