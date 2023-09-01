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"Не бачимо нічого, окрім слабкості": Зеленський про Росію на форумі Ambrosetti

1 вересня 2023 18:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Не бачимо нічого, окрім слабкості": Зеленський про Росію на форумі Ambrosetti
Президент України Володимир Зеленський на форумі "Амброзетті". Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський виступив на міжнародному форумі "Амброзетті", який відбувається щоосені в Італії. Він підкреслив близькі відносини України з цією державою.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

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"Жодного дня, коли ми співпрацювали з вами, з Італією, з вашим урядом, із Джорджею, з італійськими компаніями, я не сумнівався в тому, що італійські рішення будуть сильними", — наголосив Голова держави.

Президент також нагадав присутнім, що сильні держави розбудовують свою економіку, працюють над своїм майбутнім, а не вдираються до чужих країн.

"Сила завжди прибирає хаос. Не примножує його. Сила завжди захищає свою землю, а не хапається за чуже. Сила в тому, що ти поважаєш себе, а тебе реально поважають інші, тебе поважає твій народ, тебе поважають інші народи. І з тобою через це — через цю повагу — спілкуються, а не через те, що в тебе ядерна зброя", — заявив Зеленський.

Росія слабка держава

 

"Хіба є якась сила в тому, щоб ударити ракетою по літаку зі своїм конкурентом? А самому при цьому боятися вилетіти з території Росії в будь-яку державу. Та й по своїй державі їздити виключно на броньованому потязі. Хоча це закономірність. Бо якщо один терорист вбиває іншого терориста в такій державі, то знайдеться третій. Коли ми дивимося на Росію після всього цього, ми не бачимо нічого, окрім слабкості", — наголосив Президент.

Президент України підкреслив, що головним успіхом у співпраці України та інших держав буде мир. 

"Сила — коли вона справжня — несе не війну, а мир. Мир буде нашим із вами результатом", — резюмував Зеленський.

Форум "Амброзетті"

Міжнародний економічний форум "Амброзетті" — це щорічна економічна конференція закритого характеру, у межах якої зустрічаються світові державні діячі, лідери провідних компаній, нобелівські лауреати та впливові особистості, щоб обговорити найбільш суперечливі й гострі проблеми сучасності.

Раніше ми розповідали, під час онлайн-зустрічі з українськими школярами на честь Дня знань Президент України Володимир Зеленський презентував освітній застосунок "Мрія". Він допомагатиме мільйонам як дітей, так і дорослих. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у рамках бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії висловив думку, що питання деокупації Криму може бути вирішено через дипломатичні чи військові канали. Втім, все залежатиме від дій сторони-агресорки.

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