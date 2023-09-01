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"Не видим ничего, кроме слабости": Зеленский о России на форуме "Ambrosetti"

1 сентября 2023 18:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
"Не видим ничего, кроме слабости": Зеленский о России на форуме "Ambrosetti"
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Амброзетти". Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на международном форуме "Амброзетти", который проходит каждую осень в Италии. Он подчеркнул близкие отношения Украины с этим государством.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

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"Ни в день, когда мы сотрудничали с вами, с Италией, с вашим правительством, с Джорджей, с итальянскими компаниями, я не сомневался в том, что итальянские решения будут сильными", — подчеркнул Глава государства.

Президент также напомнил собравшимся, что сильные государства строят свою экономику, работают над своим будущим, а не вторгаются в чужие страны.

"Сила всегда убирает хаос. Не приумножает его. Сила всегда защищает свою землю, а не хватается за чужое. Сила в том, что ты уважаешь себя, а тебя реально уважают другие, тебя уважает твой народ, тебя уважают другие народы. И с тобой из-за этого — из-за этого уважения — общаются, а не из-за того, что у тебя ядерное оружие", — заявил Зеленский.

Россия слабое государство

Разве есть какая-то сила в том, чтобы ударить ракетой по самолету со своим конкурентом? А самому при этом бояться вылететь с территории России в любое государство. Да и по своему государству ездить исключительно на бронированном поезде. Хотя это закономерность, если террорист убивает другого террориста в таком государстве, найдется третий. Когда мы смотрим на Россию после всего этого, мы не видим ничего, кроме слабости", — подчеркнул Президент.

Президент Украины подчеркнул, что главным успехом в сотрудничестве Украины и других государств будет мир.

"Сила — если она настоящая — несет не войну, а мир. Мир будет нашим с вами результатом", — резюмировал Зеленский.

Форум "Амброзетти"

Международный экономический форум "Амброзетти" — это ежегодная экономическая конференция закрытого характера, в рамках которой встречаются мировые государственные деятели, лидеры ведущих компаний, нобелевские лауреаты и влиятельные личности, чтобы обсудить наиболее противоречивые и острые проблемы современности.

Ранее мы рассказывали, во время онлайн-встречи с украинскими школьниками в честь Дня знаний Президент Украины Владимир Зеленский представил образовательное приложение "Мрия". Он будет помогать миллионам как детей, так и взрослых.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии высказал мнение, что вопрос деоккупации Крыма может быть решен через дипломатические или военные каналы. Впрочем, все будет зависеть от действий агрессора.

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