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Не його день: Байден упав на сцені, а потім вдарився головою

2 червня 2023 04:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Не його день: Байден упав на сцені, а потім вдарився головою
Президент США Джо Байден йде до Білого дому після поїздки в Колорадо. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Неприємний день видався у американського президента Джо Байдена. Під час церемонії вручення дипломів в академії ВПС у Колорадо Президент США спіткнувся об коробку з піском та впав. 

Відео падіння американського керманича розповсюдили практично усі засоби масової інформації.

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Повідомляється, що цією пригодою неприємності Байдена не закінчилися. Преспул повідомив, що американський президент ударився головою під час виходу з гелікоптера на галявині Білого дому.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив, що Швеція зовсім скоро може стати членом НАТО. За його словами, Альянс стає сильнішим.

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