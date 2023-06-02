Не його день: Байден упав на сцені, а потім вдарився головою
Неприємний день видався у американського президента Джо Байдена. Під час церемонії вручення дипломів в академії ВПС у Колорадо Президент США спіткнувся об коробку з піском та впав.
Відео падіння американського керманича розповсюдили практично усі засоби масової інформації.
Повідомляється, що цією пригодою неприємності Байдена не закінчилися. Преспул повідомив, що американський президент ударився головою під час виходу з гелікоптера на галявині Білого дому.
Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив, що Швеція зовсім скоро може стати членом НАТО. За його словами, Альянс стає сильнішим.