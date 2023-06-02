Не его день: Байден упал на сцене, а затем ударился головой
Неприятный день выдался у американского президента Джо Байдена. Во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС в Колорадо Президент США споткнулся о коробку с песком и упал.
Видео падения американского руководителя распространили практически все средства массовой информации.
Сообщается, что этим происшествием неприятности Байдена не закончились. Прес-пул сообщил, что американский президент ударился головой во время выхода из вертолета на лужайке Белого дома.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Швеция совсем скоро может стать членом НАТО. По его словам, Альянс становится сильнее.