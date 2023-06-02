Не его день: Байден упал на сцене, а затем ударился головой

Президент США Джо Байден идет в Белый дом после поездки в Колорадо. Фото: REUTERS

Неприятный день выдался у американского президента Джо Байдена. Во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС в Колорадо Президент США споткнулся о коробку с песком и упал.

Видео падения американского руководителя распространили практически все средства массовой информации.

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Сообщается, что этим происшествием неприятности Байдена не закончились. Прес-пул сообщил, что американский президент ударился головой во время выхода из вертолета на лужайке Белого дома.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Швеция совсем скоро может стать членом НАТО. По его словам, Альянс становится сильнее.