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Не Харковом єдиним: депутат закликав захопити Київ через атаку на Москву

30 травня 2023 13:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Не Харковом єдиним: депутат закликав захопити Київ через атаку на Москву
Вибухи в Москві. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні зранку Москва зазнала атаки 25 безпілотниками. За словами росіян, це були дрони нової конструкції, яким складно протистояти. Депутати Держдуми РФ не можуть змиритися з тим, що відбувається атака на "ядєрную державу", а тому шукають будь-який вихід вирішення такого "інциденту".

Про це в Telegram-каналі написав один із російських депутатів.

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Російський депутат Петро Толстой заявив, що аби припини обстріли Москви, треба зайняти Київ.

"Потрібна мобілізація всіх сил та засобів. Потрібна зібраність та єдність у розумінні спільної мети – лише Перемога", — написав Толстой.

А що там на Бєлгородщині

Учора, 29 травня, росЗМІ почали масово публікувати відео, на якому губернатор Бєлгородської області заявив, що задля спокою в регіоні, росіянам необхідно приєднати Харківську область до Росії.

Однак за словами російського військового Ігоря Стрєлкова, захопити Харківську область неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.

Додамо, за інформацією керівника російського військово-технічного центру "Царські вовки" Олексія Рогозіна, під час атаки на Москву були використані невідомі раніше безпілотники з аеродинамічною схемою "качка".

Теоретична дальність польоту таких дронів — від 400 до 1000 кілометрів. Орієнтовна вартість одного такого безпілотника — усього 20-30 тисяч доларів США.

Росіяни визнали, що протидіяти таким дронам за допомогою систем радіоелектронних систем приглушення неможливо, єдиний спосіб боротьби — це лише збивання.

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