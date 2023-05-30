Не Харковом єдиним: депутат закликав захопити Київ через атаку на Москву
Сьогодні зранку Москва зазнала атаки 25 безпілотниками. За словами росіян, це були дрони нової конструкції, яким складно протистояти. Депутати Держдуми РФ не можуть змиритися з тим, що відбувається атака на "ядєрную державу", а тому шукають будь-який вихід вирішення такого "інциденту".
Про це в Telegram-каналі написав один із російських депутатів.
Депутати РФ і обстріли Москви
Російський депутат Петро Толстой заявив, що аби припини обстріли Москви, треба зайняти Київ.
"Потрібна мобілізація всіх сил та засобів. Потрібна зібраність та єдність у розумінні спільної мети – лише Перемога", — написав Толстой.
А що там на Бєлгородщині
Учора, 29 травня, росЗМІ почали масово публікувати відео, на якому губернатор Бєлгородської області заявив, що задля спокою в регіоні, росіянам необхідно приєднати Харківську область до Росії.
Однак за словами російського військового Ігоря Стрєлкова, захопити Харківську область неможливо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.
Додамо, за інформацією керівника російського військово-технічного центру "Царські вовки" Олексія Рогозіна, під час атаки на Москву були використані невідомі раніше безпілотники з аеродинамічною схемою "качка".
Теоретична дальність польоту таких дронів — від 400 до 1000 кілометрів. Орієнтовна вартість одного такого безпілотника — усього 20-30 тисяч доларів США.
Росіяни визнали, що протидіяти таким дронам за допомогою систем радіоелектронних систем приглушення неможливо, єдиний спосіб боротьби — це лише збивання.