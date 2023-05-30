Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Не Харьковом единственным: депутат призвал захватить Киев из-за атаки на Москву arrow

Не Харьковом единственным: депутат призвал захватить Киев из-за атаки на Москву

30 мая 2023 13:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Не Харьковом единственным: депутат призвал захватить Киев из-за атаки на Москву
Взрывы в Москве. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня утром Москва подверглась атаке 25 беспилотниками. По словам россиян, это были дроны новой конструкции, которым сложно противостоять. Депутаты Госдумы РФ не могут смириться с происходящей атакой на "ядерное государство", а потому ищут любой выход решения такого "инцидента".

Об этом в Telegram-канале написал один из российских депутатов.

Читайте также:

Депутаты РФ и обстрелы Москвы

Российский депутат Петр Толстой заявил, что чтобы прекратить обстрел Москвы, нужно занять Киев.

"Нужна мобилизация всех сил и средств. Нужна собранность и единство в понимании общей цели — только Победа", — написал Толстой.

А что там на Белгородщине

Вчера, 29 мая, росСМИ начали массово публиковать видео, на котором губернатор Белгородской области заявил, что ради спокойствия в регионе россиянам необходимо присоединить Харьковскую область к России.

Однако, по словам российского военного Игоря Стрелкова, захватить Харьковскую область невозможно.

Напомним, ранее мы писали, что российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.

По информации руководителя российского военно-технического центра "Царские волки" Алексея Рогозина, во время атаки на Москву были использованы неизвестные ранее беспилотники с аэродинамической схемой "утка".

Теоретическая дальность полета таких дронов — от 400 до 1000 километров. Ориентировочная стоимость одного такого беспилотника — всего 20-30 тысяч долларов США.

Россияне признали, что противодействовать таким дронам с помощью радиоэлектронных систем приглушения невозможно, единственный способ борьбы — это только сбивание.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас