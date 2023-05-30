Не Харьковом единственным: депутат призвал захватить Киев из-за атаки на Москву

Взрывы в Москве. Фото: росСМИ

Сегодня утром Москва подверглась атаке 25 беспилотниками. По словам россиян, это были дроны новой конструкции, которым сложно противостоять. Депутаты Госдумы РФ не могут смириться с происходящей атакой на "ядерное государство", а потому ищут любой выход решения такого "инцидента".

Об этом в Telegram-канале написал один из российских депутатов.

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Российский депутат Петр Толстой заявил, что чтобы прекратить обстрел Москвы, нужно занять Киев.

"Нужна мобилизация всех сил и средств. Нужна собранность и единство в понимании общей цели — только Победа", — написал Толстой.

А что там на Белгородщине

Вчера, 29 мая, росСМИ начали массово публиковать видео, на котором губернатор Белгородской области заявил, что ради спокойствия в регионе россиянам необходимо присоединить Харьковскую область к России.

Однако, по словам российского военного Игоря Стрелкова, захватить Харьковскую область невозможно.

Напомним, ранее мы писали, что российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.

По информации руководителя российского военно-технического центра "Царские волки" Алексея Рогозина, во время атаки на Москву были использованы неизвестные ранее беспилотники с аэродинамической схемой "утка".

Теоретическая дальность полета таких дронов — от 400 до 1000 километров. Ориентировочная стоимость одного такого беспилотника — всего 20-30 тысяч долларов США.

Россияне признали, что противодействовать таким дронам с помощью радиоэлектронных систем приглушения невозможно, единственный способ борьбы — это только сбивание.