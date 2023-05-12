Не може тривати вічно: українські біженці стають у Британії безхатьками

Сотні українських біженців в Британії стали безхатьками. Фото: УНІАН

На сьогоднішній день понад 600 сімей з України у Великій Британії або були визнані безхатьками, або їм загрожує небезпека такими стати.

За даними уряду, в цілому 660 українських домогосподарств зіткнулися з такою ситуацією. У 480 з них є діти. Про це повідомляє агенція ВВС.

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Зазначається, що з минулого року року 6796 українців отримали тимчасове житло в графствах Дербішир, Ратленд, Лестершир, Ноттінгемшир, Нортгемптоншир і Лінкольншир.

Рада Східного Мідлендсу повідомила, що станом на 21 квітня 302 домогосподарства подали заявки на безпритульність у регіоні.

Зараз їм або шукатимуть термінове житло, нового спонсора, або допоможуть знайти постійне житло.

Чому українці втрачають житло

Українські родини втрачали дах над головою через те, що їхнє житло стало недоступним або не вдалося домовитися про їхнє розміщення.

"Переважна більшість людей добре приживаються, але в меншості випадків, коли сім'я або її спонсор розривають взаємини, влада зобов'язана стежити за тим, щоб сім'ї не залишалися без даху над головою. Влада також може допомогти з пошуком нового спонсора", — сказав представник уряду.

Зауважимо, з початку повномасштабної війни до Великобританії прибули понад 77 200 українців. Вони отримують підтримку в рамках програми Homes for Ukraine.

Нагадаємо, Велика Британія підтвердила поставку в Україну ракет великої дальності Storm Shadow. Як зазначається, дальність крилатої ракети становить понад 250 км.