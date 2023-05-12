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Не может продолжаться вечно: украинские беженцы становятся в Британии бомжами

12 мая 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Не может продолжаться вечно: украинские беженцы становятся в Британии бомжами
Сотни украинских беженцев в Британии стали бездомными. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На сегодняшний день более 600 семей из Украины в Великобритании либо были признаны бездомными, либо им грозит опасность стать такими.

По данным правительства, в общей сложности 660 украинских домохозяйств столкнулись с такой ситуацией. У 480 из них есть дети. Об этом сообщает агентство BBC.

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Отмечается, что с прошлого года 6796 украинцев получили временное жилье в графствах Дербишир, Ратленд, Лестершир, Ноттингемшир, Нортгемптоншир и Линкольншир.

Совет Восточного Мидлендса сообщил, что по состоянию на 21 апреля 302 домохозяйства подали заявки на бездомность в регионе.

Предполагается, что теперь им либо будут искать срочное жилье, нового спонсора, либо помогут найти постоянное жилье.

Почему украинцы теряют жилье

Украинские семьи теряли крышу над головой из-за того, что их жилье стало недоступным или не удалось договориться об их размещении.

"Подавляющее большинство людей хорошо приживаются, но в меньшинстве случаев, когда семья или ее спонсор разрывают взаимоотношения, власти обязаны следить за тем, чтобы семьи не оставались без крова. Власть также может помочь с поиском нового спонсора", — сказал представитель правительства.

Заметим, что с начала полномасштабной войны в Великобританию прибыли более 77 200 украинцев. Они получают поддержку в рамках программы Homes for Ukraine.

Напомним, Великобритания подтвердила поставку в Украину ракет большой дальности Storm Shadow. Как отмечается, дальность крылатой ракеты составляет более 250 км.

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