У росії вирішили прибрати з російської мови іноземні слова

Не президент, а цар: російська Дума вирішила зачистити російську мову від іноземних слів
Державна Дума рф прийняла в другому третьому читанні так званий закон про захист російської мови. Про це повідомляє сайт нижньої палати російського парламенту.
Законопроект, який передбачає "неприпустимість надмірного запозичення з іноземних мов", був внесений російським урядом ще в жовтні 2022 року. Відповідно до цієї законодавчої новації, посадові особи та громадяни рф зобов'язані обмежити вживання у публічному просторі іноземних слів за винятком тих, які не мають аналогів у російській мові.
-
Експерт розказав, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни
-
Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки
-
Як носити тренчі цієї весни: поради модних експертів
-
Поповнення в Одеському зоопарку: у кого ще з'явилося потомство
-
На півночі Україні можливі серйозні підтоплення: синоптики спрогнозували погоду на завтра
-
Хаві та Ерік Тен Хаг здивували стартовими складами на матч Ліги Європи "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
-
Три знаки зодіаку спіткає хвиля розчарувань вже найближчими днями
-
Експерти розказали про ризики інвестування в Україну під час війни
-
До будинку співачки Біллі Айліш у Лос-Анджелесі викликали поліцію: що трапилось
-
Шольц на початку березня зустрінеться з Байденом: про що говоритимуть політики
Визначати, які іноземні слова мають російські аналоги, а які — ні, планується за допомогою спеціальних нормативних словників, які, однак, ще належить створити.
"Проект федерального закону вводить такі поняття як нормативні словники, нормативні граматики та нормативні довідники, що фіксують норми сучасної російської літературної мови при її використанні як державної мови російської федерації", — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
При цьому з 29 слів цієї цитати десять мають іноземне походження: "проект", "федеральний", "нормативний", "фіксують", "норма", "літературний" та "федерація" запозичені з латинської мови, а "граматика" — з давногрецької, зазначають Новини.LIVE.
Лапті замість лоферів
Тим часом у російському сегменті соцмереж починають поширюватися меми про можливі практичні наслідки нового закону.
Зокрема, телеграм-канал PEOPLETALK пропонує борцям за чистоту "великого і могутнього" замінювати слово "пранк" на "шалость", а "фейк" на "брехню", а The Insider і "Пездуза" нагадують, що терміни "президент" та "спікер" теж мають не дуже російське походження.
Нагадаємо, раніше депутатам російської Держдуми запропонували дозволити конфіскацію майна так званих іноземних агентів.