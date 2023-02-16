У росії вирішили прибрати з російської мови іноземні слова

Щоправда, як саме проводитиметься це лінгвістичне імпортозаміщення, поки що невідомо

Державна Дума рф прийняла в другому третьому читанні так званий закон про захист російської мови. Про це повідомляє сайт нижньої палати російського парламенту.

Законопроект, який передбачає "неприпустимість надмірного запозичення з іноземних мов", був внесений російським урядом ще в жовтні 2022 року. Відповідно до цієї законодавчої новації, посадові особи та громадяни рф зобов'язані обмежити вживання у публічному просторі іноземних слів за винятком тих, які не мають аналогів у російській мові.

Визначати, які іноземні слова мають російські аналоги, а які — ні, планується за допомогою спеціальних нормативних словників, які, однак, ще належить створити.

"Проект федерального закону вводить такі поняття як нормативні словники, нормативні граматики та нормативні довідники, що фіксують норми сучасної російської літературної мови при її використанні як державної мови російської федерації", — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

При цьому з 29 слів цієї цитати десять мають іноземне походження: "проект", "федеральний", "нормативний", "фіксують", "норма", "літературний" та "федерація" запозичені з латинської мови, а "граматика" — з давногрецької, зазначають Новини.LIVE.

Лапті замість лоферів

Тим часом у російському сегменті соцмереж починають поширюватися меми про можливі практичні наслідки нового закону.

Зокрема, телеграм-канал PEOPLETALK пропонує борцям за чистоту "великого і могутнього" замінювати слово "пранк" на "шалость", а "фейк" на "брехню", а The Insider і "Пездуза" нагадують, що терміни "президент" та "спікер" теж мають не дуже російське походження.

Нагадаємо, раніше депутатам російської Держдуми запропонували дозволити конфіскацію майна так званих іноземних агентів.