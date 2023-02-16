В россии решили убрать из русского языка иностранные слова

Не президент, а царь: российская Дума решила зачистить русский язык от иностранных слов
Государственная Дума рф приняла во втором и третьем чтении так называемый закон о защите русского языка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Законопроект, предусматривающий "недопустимость чрезмерного заимствования из иностранных языков", был внесен российским правительством еще в октябре 2022 года. Согласно этому законодательному новшеству, должностные лица и граждане рф обязаны ограничить употребление в публичном пространстве иностранных слов за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке.
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Определять, какие иностранные слова имеют русские аналоги, а какие не имеют, предполагается с помощью специальных нормативных словарей, которые, однако, еще только предстоит создать.
"Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка российской федерации", — говорится в объяснительной записке к законопроекту.
При этом из 29 слов этой цитаты десять имеют иностранное происхождение: "проект", "федеральный", "нормативный", "фиксирующий", "норма", "литературный" и "федерация" заимствованы из латинского языка, "грамматика" - из греческого, отмечают Новини.LIVE.
Лапти вместо лоферов
Тем временем в российском сегменте соцсетей начинают распространяться мемы о возможных практических последствиях нового закона.
В частности, телеграм-канал PEOPLETALK предлагает борцам за чистоту "великого и могучего" заменять слово "пранк" на "шалость", а "фейк" на "брехню", а The Insider и "Пездуза" напоминают, что термины "президент" и "спикер" тоже имеют не очень-то русское происхождение.
Напомним, ранее депутатам российской Госдумы предложили разрешить конфискацию имущества так называемых иностранных агентов.