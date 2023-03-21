Не витримав: у студії пропагандиста Соловйова гість знепритомнів
В одному з епізодів телевізійного шоу Соловйова, один із гостей, явно перевантажившись брехнею та пропагандою, знепритомнів просто в студії. Це стало черговим прикладом того, як російські пропагандисти намагаються спотворювати факти та вводити суспільство в оману.
Фрагмент відео з'явився у соцмережах.
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Падіння гостя
Попри це, сам ведучий не показав особливого занепокоєння, що викликало критику з боку глядачів та експертів. Замість того щоб забезпечувати об'єктивне та чесне обговорення важливих питань, російські телеведучі часто виступають у ролі пропагандистів, повторюючи хибні твердження та ігноруючи факти, які не відповідають їхній встановленій лінії.
Поки що невідомо, хто саме втратив свідомість у студії пропагандиста. Проте є версія, що це співробітник одного з проросійських італійських телеканалів або Антон Красовський. Ні Володимир Соловйов, ні хтось із запрошених поки що ніяк не коментував ситуацію.
Цей епізод став яскравим прикладом того, як пропаганда та дезінформація можуть завдати шкоди здоров'ю та благополуччю людей, які зазнають її. Це також наголошує на важливості того, щоб підтримувати свободу слова та думок, щоб люди могли отримувати об'єктивну інформацію та приймати обґрунтовані рішення.
Володимир Соловйов
Нещодавно в ході участі в ток-шоу "Не арена" на італійському каналі La7 Володимир Соловйов допоміг ведучому програми Массімо Джілетті, який знепритомнів у прямому ефірі. Подейкують, що це сталося після спілкування з Марією Захаровою.
Користувачі соцмереж відреагували
У соцмережах одразу ж почали з'являтися меми.
Є продовження https://t.co/cjI5t5M8EG— 🪐No risk No magic✨ (@xbringmehomex) March 21, 2023
March 21, 2023
Нагадаємо, що щодня в ефірі російського телебачення пропагандисти кремля звітують про перебіг бойових дій на території України. Але оскільки фактів, що підтверджують успіхи російської армії, немає, йде фантазія Ольги Скабеєвої та інших поплічників путіна.