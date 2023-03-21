Гость потерял сознание в студии Владимира Соловьёва

В одном из эпизодов телевизионного шоу Соловьева, один из гостей, явно перегрузившись ложью и пропагандой, потерял сознание прямо в студии. Это стало очередным примером того, как российские пропагандисты пытаются искажать факты и вводить общество в заблуждение.

Фрагмент видео появился в соцсетях.

Падение гостя

Несмотря на это, сам ведущий не показал особой обеспокоенности, что вызвало критику со стороны зрителей и экспертов. Вместо того чтобы обеспечивать объективное и честное обсуждение важных вопросов, российские телеведущие часто выступают в роли пропагандистов, повторяя ложные утверждения и игнорируя факты, не соответствующие их установленной линии.

Пока что неизвестно кто именно потерял сознание в студии пропагандиста. Однако, есть версия, что это сотрудник одного из пророссийских итальянских телеканалов либо Антон Красовский. Ни Владимир Соловьёв, ни кто-либо из приглашенных пока что никак не комментировал ситуацию.

Этот эпизод стал ярким примером того, как пропаганда и дезинформация могут нанести вред здоровью и благополучию испытывающих ее людей. Это также отмечает важность того, чтобы поддерживать свободу слова и мнений, чтобы люди могли получать объективную информацию и принимать обоснованные решения.

Владимир Соловьев

Недавно в ходе участия в ток-шоу "Не арена" на итальянском канале La7 Владимир Соловьев помог ведущему программы Массимо Джилетти, который потерял сознание в прямом эфире. Говорят, что это произошло после общения с Марией Захаровой.

Пользователи соцсетей отреагировали

В соцсетях сразу же стали появляться мемы.

Напомним, что ежедневно в эфире российского телевидения пропагандисты кремля отчитываются о ходе боевых действий на территории Украины . Но поскольку фактов, подтверждающих успехи русской армии, нет, идет фантазия Ольги Скабеевой и других приспешников Путина.