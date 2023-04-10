Фінляндія в НАТО: що це означає для України та світу

Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та Єнс Столтенберг 4 квітня 2023 року. Фото: NATO/Flickr

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Нещодавно Фінляндія офіційно приєдналась до НАТО. Маленька країна, яка так довго ефективно підтримувала свій нейтралітет, так швидко від нього відмовилась. Дії росії дали зрозуміти світові, що нейтралітет більше не працює.

Про зміни світового порядку, спровоковані російською агресією, пише професор історії та політології Мічиганського університету Рональд Сані. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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У світі геополітики великі держави створюють, порушують і грають за власними правилами. Менші держави здебільшого змушені пристосовуватися до світу, який визначають інші.

Саме тому рішення Фінляндії — країни з населенням лише 5,5 мільйонів людей, яка протягом десятиліть була відома як нейтральна держава в Європі — вступити до НАТО є таким важливим. Воно підкреслює, наскільки російське вторгнення в Україну порушило глобальні реалії, які вже давно вважалися усталеними, принаймні західними державами.

Урочисте підняття прапору Фінляндії на церемонії вступу до НАТО. Фото: NATO/Flickr

Хвалений "порядок, заснований на правилах", який Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО розрекламували як найкращий спосіб управління світом, змінюється. Тим часом росія і Китай оскаржують гегемонію США і Заходу у світових справах і прагнуть до системи, в якій влада розподіляється регіонально, а Москва і Пекін мають вплив на те, що вони вважають своїми частинами світу.

Менші нації по всьому світу переглядають, як вони вписуються в цей оновлений поділ світу.

Фінляндія — одна з таких країн, яка зробила драматичний вибір. Протягом століть їй доводилося розглядати власні інтереси в поєднанні з інтересами свого гігантського сусіда: царської росії, потім Радянського Союзу і сьогоднішньої росії владіміра путіна, і пристосовуватися до них.

У роки Холодної війни Фінляндія прийняла модель нейтралітету і пристосування для того, щоб співіснувати з росією. Такий спосіб поводження з сусідньою великою державою був відомий як "фінляндизація".

З вторгненням росії в Україну рік тому ті, хто приймає рішення в Гельсінкі, схоже, забили останні цвяхи в труну фінляндизації. Занепокоєння путіна — і, можливо, Заходу — викликає те, що ця модель не лише не працює для Фінляндії, але й не може бути використана як потенційний варіант вирішення конфлікту в Україні.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто приймає вітання. Фото: NATO/Flickr

Минуле більше не є прологом

Після більш ніж ста років у складі царської імперії Фінляндія здобула незалежність у 1917 році. На наступні приблизно 20 років вона стала антирадянським форпостом, що небезпечно розташувався поруч із СРСР.

Радянський диктатор Йосип Сталін розглядав Фінляндію як ворота до ворогів комуністичної держави. На його думку, Фінляндія була екзистенційною загрозою — подібно до того, як сьогодні путін бачить Україну.

Після анексії східної Польщі та країн Балтії — Естонії, Латвії та Литви — після підписання німецько-радянського пакту 1939 року Сталін зажадав від Фінляндії серйозних територіальних поступок.

У результаті війни фіни втратили значну частину своїх східних провінцій, але їм вдалося зберегти свою незалежність — певною ціною. Ціною за збереження демократичної держави та капіталістичної економіки у внутрішніх справах під час Холодної війни стала фінляндизація.

Завдяки адаптованій моделі нейтралітету Фінляндія змогла переконувати Москву протягом більш ніж півстоліття, що вона не становить загрози, а є лояльним торговельним партнером.

Біля кордону Фінляндії та росії. Фото: REUTERS/Tom Little

З розпадом Радянського Союзу в 1991 році серед фінів зросли сумніви щодо фінляндизації. Вони дебатували, чи варто їм розглядати можливість приєднання до західного альянсу.

Але саме вторгнення путіна в Україну в 2022 році перехилило шальки терезів і остаточно переконало Гельсінкі в тому, що безпека країни буде посилена, якщо вона стане членом НАТО.

Дилема нейтралітету

Вторгнення також вбило будь-яку ідею про те, що фінляндизація може бути моделлю для пострадянської України.

Протягом останніх 30 років незалежна Україна розглядалася як проблема для путіна, який боявся її тяжіння до Заходу. Так само, навіть до вторгнення минулого року, росія була проблемою для України, а влада в Києві боялася домінування зі Сходу.

До нинішньої війни фінська модель незалежності і нейтралітету рекламувалася як життєздатна альтернатива вступу України до НАТО або зближенню з очолюваним росією стратегічним альянсом — Організацією Договору про колективну безпеку.

На думку деяких спостерігачів, досвід Фінляндії у збереженні свого суверенітету шляхом компромісу з правом діяти повністю незалежно у зовнішній політиці міг би стати життєздатною моделлю для колишніх радянських республік, особливо щодо України.

На думку деяких спостерігачів, "фінляндизація" могла б також вирішити внутрішні розбіжності в Україні щодо того, кому віддавати перевагу: Заходу чи росії.

Протягом 1990-х і 2000-х років Україна коливалася між проросійською орієнтацією, якій надавали перевагу на сході України, і більш українською націоналістичною ідентичністю, яка чітко простежувалася на заході України. "Фінляндизація" України в поєднанні з федералізацією різних областей України могла б зменшити політичну поляризацію і заспокоїти побоювання росіян, і зокрема путіна.

Звичайно, історію не можна відмотати назад, такі альтернативні можливості не можуть бути випробувані. А федералізм, який вимагав би передачі частини повноважень з прийняття рішень регіональним органам влади, багато хто в Україні та росії вважав сумнівною життєздатною формою державності. Зрештою, подібний процес федералізації був звинувачений у розпаді Радянського Союзу.

Після 2014 року ще більше українців підтримують курс на вступ до НАТО. Фото: УНІАН

Більше того, події вимусили Україну діяти. Оскільки росія тяжіла до авторитаризму і використовувала свої нафту і газ як зброю проти України, принади Заходу — демократія, процвітання і блискуча сучасність — здавалися набагато привабливішими.

З ініціативи Сполучених Штатів Захід туманно пообіцяв Україні членство в НАТО, що було абсолютно неприйнятним для росії. А Європейський Союз запропонував Україні тісніші економічні та політичні зв'язки, розпалюючи в Москві побоювання, що це перший крок до НАТО.

Після захоплення росією Криму в 2014 році українці ще різкіше повернулися обличчям до Заходу і стали більш сприйнятливими до обіцянок Заходу щодо членства в НАТО.

"Маленькі нації можуть зникнути"

Озираючись назад, можна сказати, що надії на "фінляндизацію" чи федералізацію України стали жертвами дедалі жорсткішої політики путіна щодо України.

Вступ Фінляндії до НАТО означає ймовірний кінець моделі фінляндизації. Навіть Фінляндія відмовилася від неї, нейтральна Швеція тепер прагне приєднатися до західного альянсу, а інші держави, навіть Швейцарія, ставлять під сумнів ефективність позаблоковості в поляризованому світі.

Фіни святкують вступ до НАТО. Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto/REUTERS

Натомість ми маємо "натофікацію" Східної Європи — процес, який путін мимоволі прискорив і який залишає путінську росію з менш поступливими сусідами. Тим часом, такі країни, як Фінляндія і Швеція, залишилися з меншим вибором. "Маленька нація може зникнути, — нагадує нам чеський письменник Мілан Кундера, — і вона знає це".

Рональд Сані, професор історії та політології, Мічиганський університет