Финляндия в НАТО: что это значит для Украины и мира

Финляндия официально стала членом НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте и Йенс Столтенберг 4 апреля 2023 года. Фото: NATO/Flickr

Мария Кагал Редактор международного отдела

Недавно Финляндия официально присоединилась к НАТО. Маленькая страна, которая так долго эффективно поддерживала свой нейтралитет, так быстро от него отказалась. Действия россии дали понять миру, что нейтралитет больше не работает.

Об изменениях мирового порядка, спровоцированных российской агрессией, пишет профессор истории и политологии Мичиганского университета Рональд Сани. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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В мире геополитики крупные государства создают, нарушают и играют по собственным правилам. Меньшие государства в большинстве своем вынуждены приспосабливаться к миру, который определяют другие.

Именно поэтому решение Финляндии — страны с населением всего 5,5 миллионов человек, которое в течение десятилетий было известно как нейтральное государство в Европе — вступить в НАТО так важно. Оно подчеркивает, насколько российское вторжение в Украину нарушило глобальные реалии, уже давно считавшиеся устоявшимися, по крайней мере, западными государствами.

Торжественное поднятие флага Финляндии на церемонии вступления в НАТО. Фото: NATO/Flickr

Хваленый "порядок, основанный на правилах", который Соединенные Штаты и их союзники по НАТО разрекламировали как лучший способ управления миром, меняется. Тем временем россия и Китай оспаривают гегемонию США и Запада по мировым делам и стремятся к системе, в которой власть распределяется регионально, а Москва и Пекин оказывают влияние на то, что они считают своими частями мира.

Меньшие нации по всему миру просматривают, как они вписываются в это обновление мира.

Финляндия — одна из таких стран, сделавшая драматический выбор. На протяжении веков ей приходилось рассматривать собственные интересы в сочетании с интересами своего гигантского соседа: царской россии, затем Советского Союза и сегодняшней россии владимира путина, и приспосабливаться к ним.

В годы Холодной войны Финляндия приняла модель нейтралитета и приспособления для сосуществования с россией. Такой способ обращения с соседним великим государством был известен как "финляндизация".

С вторжением россии в Украину год назад принимающие решения в Хельсинки, похоже, забили последние гвозди в гроб финляндизации. Беспокойство путина и, возможно, Запада вызывает то, что эта модель не только не работает для Финляндии, но и не может быть использована как потенциальный вариант разрешения конфликта в Украине.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто принимает поздравления. Фото: NATO/Flickr

Прошлое больше не является прологом

После более чем ста лет в составе царской империи Финляндия обрела независимость в 1917 году. На следующие примерно 20 лет она стала антисоветским форпостом, опасно расположившимся рядом с СССР.

Советский диктатор Иосиф Сталин рассматривал Финляндию как ворота к врагам коммунистического государства. По его мнению, Финляндия была экзистенциальной угрозой — подобно тому, как сегодня путин видит Украину.

После аннексии восточной Польши и стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — после подписания немецко-советского пакта 1939 Сталин потребовал от Финляндии серьезных территориальных уступок.

В результате войны финны потеряли значительную часть своих восточных провинций, но им удалось сохранить свою независимость — определенной ценой. Ценой сохранения демократического государства и капиталистической экономики во внутренних делах во время Холодной войны стала финляндизация.

Благодаря адаптированной модели нейтралитета Финляндия смогла убеждать Москву в течение более полувека, что она не представляет угрозы, а является лояльным торговым партнером.

Возле границы Финляндии и россии. Фото: REUTERS/Tom Little

С распадом Советского Союза в 1991 году среди финнов возросли сомнения в финляндизации. Они дебатировали, следует ли им рассматривать возможность присоединения к западному альянсу.

Но именно вторжение путина в Украину в 2022 году преклонило чашу весов и окончательно убедило Хельсинки в том, что безопасность страны будет усилена, если она станет членом НАТО.

Дилемма нейтралитета

Вторжение также убило любую идею о том, что финляндизация может быть моделью для постсоветской Украины.

В последние 30 лет независимая Украина рассматривалась как проблема для путина, который боялся ее притяжения к Западу. Также, даже до вторжения в прошлом году, россия была проблемой для Украины, а власть в Киеве боялась доминирования с Востока.

До нынешней войны финская модель независимости и нейтралитета рекламировалась как жизнеспособная альтернатива вступлению Украины в НАТО или сближению с возглавляемым россией стратегическим альянсом — Организацией Договора о коллективной безопасности.

По мнению некоторых наблюдателей, опыт Финляндии в сохранении своего суверенитета путем компромисса с правом действовать полностью независимо от внешней политики мог бы стать жизнеспособной моделью для бывших советских республик, особенно в отношении Украины.

По мнению некоторых наблюдателей, "финляндизация" могла бы также разрешить внутренние разногласия в Украине относительно того, кому отдавать предпочтение: Западу или россии.

В течение 1990-х и 2000-х годов Украина колебалась между пророссийской ориентацией, которую предпочитали на востоке Украины, и более украинской националистической идентичностью, которая четко прослеживалась на западе Украины. "Финляндизация" Украины в сочетании с федерализацией разных областей Украины могла бы уменьшить политическую поляризацию и успокоить опасения россиян, и в частности путина.

Конечно, историю нельзя отмотать назад, подобные альтернативные возможности не могут быть испытаны. А федерализм, который потребовал бы передачи части полномочий по принятию решений региональным органам власти, многие в Украине и россии считали сомнительной жизнеспособной формой государственности. В конце концов подобный процесс федерализации был обвинен в распаде Советского Союза.

После 2014 года еще больше украинцев поддерживают курс на вступление в НАТО. Фото: УНИАН

Более того, события вынудили Украину действовать. Поскольку россия тяготела к авторитаризму и использовала свои нефть и газ как оружие против Украины, прелести Запада — демократия, процветание и блестящая современность — казались гораздо более привлекательными.

По инициативе Соединенных Штатов Запад туманно пообещал Украине членство в НАТО, что было совершенно неприемлемо для россии. Европейский Союз предложил Украине более тесные экономические и политические связи, разжигая в Москве опасения, что это первый шаг к НАТО.

После захвата россией Крыма в 2014 году украинцы еще резче повернулись лицом к Западу и стали более восприимчивыми к обещаниям Запада по членству в НАТО.

"Маленькие нации могут исчезнуть"

Оглядываясь назад, можно сказать, что надежды на "финляндизацию" или федерализацию Украины стали жертвами все более жесткой политики путина по отношению к Украине.

Вступление Финляндии в НАТО означает вероятный конец модели финляндизации. Даже Финляндия отказалась от нее, нейтральная Швеция теперь стремится присоединиться к западному альянсу, а другие государства, даже Швейцария, подвергают сомнению эффективность внеблоковости в поляризованном мире.

Финны празднуют вступление в НАТО. Фото: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto/REUTERS

Зато у нас есть "нотофикация" Восточной Европы — процесс, который пути невольно ускорил и покидает путинскую россию с менее покладистыми соседями. Между тем, такие страны как Финляндия и Швеция остались с меньшим выбором. "Маленькая нация может исчезнуть, — напоминает нам чешский писатель Милан Кундера, — и она знает это".

Рональд Сани, профессор истории и политологии, Мичиганский университет