Ненсі Пелосі розповіла про свій несподіваний візит до України після початку війни
Колишній речник Палати представників США Ненсі Пелосі поділилася своїм досвідом несподіваного візиту в Україну відразу після початку російської агресії. Вона повідомила, що її та інших депутатів було таємно доставлено до Києва маршрутом, який вона не розголошує.
Про це пише The Guardian.
Несподіваний візит Ненсі Пелосі
Пелосі зазначила, що це був дуже небезпечний візит, і вони ризикували своїм життям, оскільки вони відвідали зону бойових дій. Проте візит Пелосі був історичним і відкрив новий дипломатичний канал між США та Україною, який заглибився в результаті війни, що триває.
Попри те, що в Палаті представників зараз більшість республіканців, які відмовляються від закордонних інвестицій, Пелосі впевнена, що Конгрес продовжить підтримувати Україну в рамках ширшої прихильності США до демократії за кордоном перед авторитарною агресією.
"Ми маємо перемогти. Ми маємо довести це до позитивного завершення — для народу України та для нашої країни", — заявила Пелосі.
Пелосі зазначила, що нині у світі триває боротьба між демократією та самодержавством, і це проявляється в Україні. Вона наголосила на важливості продовження боротьби та досягнення позитивного завершення для народу України та для США в цілому.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки залишаються повністю відданими боротьбі за демократію в Україні. Наразі Україна відстоює глобальне право на світ.
Політик заявила, що позиція США щодо України незмінна — офіційний Вашингтон продовжить підтримувати нашу країну навіть попри загрози Росії.