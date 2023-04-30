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Ненсі Пелосі розповіла про свій несподіваний візит до України після початку війни

30 квітня 2023 11:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ненсі Пелосі розповіла про свій несподіваний візит до України після початку війни
Колишній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній речник Палати представників США Ненсі Пелосі поділилася своїм досвідом несподіваного візиту в Україну відразу після початку російської агресії. Вона повідомила, що її та інших депутатів було таємно доставлено до Києва маршрутом, який вона не розголошує.

Про це пише The Guardian.

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Пелосі зазначила, що це був дуже небезпечний візит, і вони ризикували своїм життям, оскільки вони відвідали зону бойових дій. Проте візит Пелосі був історичним і відкрив новий дипломатичний канал між США та Україною, який заглибився в результаті війни, що триває.

Попри те, що в Палаті представників зараз більшість республіканців, які відмовляються від закордонних інвестицій, Пелосі впевнена, що Конгрес продовжить підтримувати Україну в рамках ширшої прихильності США до демократії за кордоном перед авторитарною агресією.

"Ми маємо перемогти. Ми маємо довести це до позитивного завершення — для народу України та для нашої країни", — заявила Пелосі.

Пелосі зазначила, що нині у світі триває боротьба між демократією та самодержавством, і це проявляється в Україні. Вона наголосила на важливості продовження боротьби та досягнення позитивного завершення для народу України та для США в цілому.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки залишаються повністю відданими боротьбі за демократію в Україні. Наразі Україна відстоює глобальне право на світ.

Політик заявила, що позиція США щодо України незмінна офіційний Вашингтон продовжить підтримувати нашу країну навіть попри загрози Росії.

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