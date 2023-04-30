Нэнси Пелоси рассказала о своем неожиданном визите в Украину после начала войны

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Фото: Reuters

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поделилась своим опытом неожиданного визита в Украину сразу после начала российской агрессии. Она сообщила, что она и другие депутаты были тайно доставлены в Киев маршрутом, который она не разглашает.

Об этом пишет The Guardian.

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Пелоси отметила, что это был очень опасный визит, и они рисковали своими жизнями, так как они посетили зону боевых действий. Тем не менее визит Пелоси был историческим и открыл новый дипломатический канал между США и Украиной, который углубился в результате продолжающейся войны.

Несмотря на то, что в Палате представителей сейчас большинство республиканцев, которые отказываются от зарубежных инвестиций, Пелоси уверена, что Конгресс продолжит поддерживать Украину в рамках более широкой приверженности США демократии за рубежом перед лицом авторитарной агрессии.

"Мы должны победить. Мы должны довести это до положительного завершения — для народа Украины и для нашей страны", — заявила Пелоси.

Пелоси отметила, что в настоящее время в мире идет борьба между демократией и самодержавием, и это проявляется в Украине. Она подчеркнула важность продолжения борьбы и достижения позитивного завершения для народа Украины и для США в целом.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки остаются полностью преданными борьбе за демократию в Украине. Сейчас Украина отстаивает глобальное право на мир.

Политик заявила, что позиция США по отношению к Украине неизменна — официальный Вашингтон продолжит поддерживать нашу страну даже несмотря на угрозы россии.