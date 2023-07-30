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Неочікуваний гість: величезний удав заповз у будинок до жінки з дитиною

30 липня 2023 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Неочікуваний гість: величезний удав заповз у будинок до жінки з дитиною
Удав заповз у будинок до жінки з дитиною. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно в мережі з'явилися кадри, що зафіксували величезного удава, який ймовірно випадково забрів "погостити". Однак після того, як господиня показала, що йому не рада, тварина поповзла назад на вулицю.

Відповідне відео опублікував користувач @elyorshoropov у Tik Tok.

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Удав заповз у будинок

Так, на відео видно, що жінка гойдається в гамаку з дитиною у той час, як до них підповзає удав. Заколисавши малечу, вона підіймається й помічає тварину, коли та вже зовсім поруч. 

Від жаху жінка скрикує, хапає дитину й тікає. До будинку удав заповз ймовірно через відкриті двері.  

Користувачі соцмережі зазначають, що поки героїня відео не скрикнула й не почала тікати, то вони навіть не помічали наближення хвостатого гостя.

Коментарі під відео з удавом. Фото: скриншот

Нагадаємо, що правоохоронці Донецької області врятували кабанчика. Його підібрали курахівські поліцейські біля Красногорівки. Вони їхали на евакуацію.

Також ми повідомляли, що на Київщині зоозахисники дивом врятували оленятко від загибелі. До цього тваринка жила у людей, де неправильно харчувалась.

Додамо, що в ніч з 19 на 20 липня російські окупанти вчергове запустили ракети по мирних жителях Миколаєва. З будинку, в який влучив ворожий снаряд, рятувальники витягли дивом неушкоджене кошеня.

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