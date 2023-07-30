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Неожиданный гость: огромный удав заполз в дом к женщине с ребенком

30 июля 2023 04:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Неожиданный гость: огромный удав заполз в дом к женщине с ребенком
Удав заполз в дом к женщине с ребенком. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно в сети появились кадры, зафиксировавшие огромного удава, который, вероятно, случайно забрел "погостить". Однако после того, как хозяйка показала, что ему не рада, животное поползло обратно на улицу.

Соответствующее видео опубликовал пользователь @elyorshoropov в Tik Tok.

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Удав заполз в дом

Так, на видео видно, что женщина качается в гамаке с ребенком, в то время как к ним подползает удав. Укачав малыша, она поднимается и замечает животное, когда оно уже совсем рядом.

От ужаса женщина вскрикивает, хватает ребенка и убегает. К дому удав вероятно заполз через открытую дверь.

Пользователи соцсети отмечают, что пока героиня видео не вскрикнула и не начала убегать, они даже не замечали приближения хвостатого гостя.

Комментарии под видео с удавом. Фото: скриншот

Напомним, что правоохранители Донецкой области спасли кабанчика. Его подобрали кураховские полицейские возле Красногоровки. Они уезжали на эвакуацию.

Также мы сообщали, что на Киевщине зоозащитники чудом спасли олененка от гибели. До этого животное жило у людей, где неправильно питалось.

Добавим, что в ночь с 19 на 20 июля российские оккупанты в очередной раз запустили ракеты по мирным жителям Николаева. Из дома, в который попал вражеский снаряд, спасатели вытащили чудом невредимого котенка.

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