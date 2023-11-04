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Непал сколихнув потужний землетрус — щонайменше 69 загиблих

4 листопада 2023 03:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Непал сколихнув потужний землетрус — щонайменше 69 загиблих
Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Непалі стався потужний землетрус. Влада повідомляє про щонайменше 69 загиблих.

Про це пише Reuters.

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Як зазначає видання, магнітуда землетрусу становила 6,4 бала, проте Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) пізніше знизив магнітуду до 5,7.

За заявами місцевих чиновників, наразі не вдалося встановити контакт у районі поблизу епіцентру в Джаджаркоті. 

"Рятувально-пошукові групи повинні розчищати дороги, заблоковані сухими зсувами через землетрус, щоб дістатися до постраждалих районів", — сказав Бхаттараі.

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Карта із позначкою землетрусу у Непалі. Фото: Reuters

Нагадаємо, у Середземному морі поблизу Туреччини вранці стався землетрус.

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