Непал сколихнув потужний землетрус — щонайменше 69 загиблих
4 листопада 2023 03:27
Наслідки потужного землетрусу. Фото: Reuters
У Непалі стався потужний землетрус. Влада повідомляє про щонайменше 69 загиблих.
Про це пише Reuters.
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Як зазначає видання, магнітуда землетрусу становила 6,4 бала, проте Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) пізніше знизив магнітуду до 5,7.
За заявами місцевих чиновників, наразі не вдалося встановити контакт у районі поблизу епіцентру в Джаджаркоті.
"Рятувально-пошукові групи повинні розчищати дороги, заблоковані сухими зсувами через землетрус, щоб дістатися до постраждалих районів", — сказав Бхаттараі.
Нагадаємо, у Середземному морі поблизу Туреччини вранці стався землетрус.
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