Непал потрясло мощное землетрясение — по меньшей мере 69 погибших

Последствия мощного землетрясения. Фото: Reuters

В Непале произошло мощное землетрясение. Власти сообщают о по меньшей мере 69 погибших.

Об этом пишет Reuters.

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Как отмечает издание, магнитуда землетрясения составила 6,4 балла, однако Немецкий научно-исследовательский центр геонаук (GFZ) позже снизил магнитуду до 5,7.

По заявлениям местных чиновников, пока не удалось установить контакт в районе вблизи эпицентра в Джаджаркоте.

"Спасительно-поисковые группы должны расчищать дороги, заблокированные сухими оползнями из-за землетрясения, чтобы добраться до пострадавших районов" , - сказал Бхаттараи.

Карта с меткой землетрясения в Непале. Фото: Reuters

Напомним, в Средиземном море вблизи Турции утром произошло землетрясение .