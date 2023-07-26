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"Непрофесійна поведінка": Пентагон про атаку винищувача РФ на американський дрон

26 липня 2023 07:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Непрофесійна поведінка": Пентагон про атаку винищувача РФ на американський дрон
Будівля Пентагону. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Пентагоні висловили занепокоєння з приводу інциденту в Сирії, під час якого російський літак діяв агресивно у напрямку американського дрона MQ-9 Reaper. Тут вважають, що дії РФ були небезпечними та непрофесійними.

Про це повідомила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

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"Я не можу говорити про росіян, чому вони продовжують таку небезпечну та непрофесійну поведінку. Але ми бачимо, я б сказала, посилення цієї поведінки", — сказала вона.

Сінгх висловила подив з приводу мотивів Росії, зазначаючи, що такі інциденти стають дедалі частішими. Також вона вказала на недавній інцидент у Сирії, коли російський винищувач ризиковано наблизився до американського дрона MQ-9, який брав участь в операції проти ІДІЛ. Вона назвала цю поведінку зверхньою до принципів безпеки.

"Російська сторона чудово обізнана про райони нашої присутності. Тому не має сенсу шукати виправдання їхньої активності поблизу наших MQ-9, особливо після стількох років нашої присутності в даному регіоні", — додала вона.

Нагадаємо, що у безпілотниках "Шахед", якими РФ активно атакує Україну, виявили деталі з країн Євросоюзу. Зокрема, карбюратори Tillotson HS 4C виробництва Ірландії.

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