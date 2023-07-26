"Непрофесійна поведінка": Пентагон про атаку винищувача РФ на американський дрон
У Пентагоні висловили занепокоєння з приводу інциденту в Сирії, під час якого російський літак діяв агресивно у напрямку американського дрона MQ-9 Reaper. Тут вважають, що дії РФ були небезпечними та непрофесійними.
Про це повідомила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.
Реакція Пентагону на атаку російського винищувача
"Я не можу говорити про росіян, чому вони продовжують таку небезпечну та непрофесійну поведінку. Але ми бачимо, я б сказала, посилення цієї поведінки", — сказала вона.
Сінгх висловила подив з приводу мотивів Росії, зазначаючи, що такі інциденти стають дедалі частішими. Також вона вказала на недавній інцидент у Сирії, коли російський винищувач ризиковано наблизився до американського дрона MQ-9, який брав участь в операції проти ІДІЛ. Вона назвала цю поведінку зверхньою до принципів безпеки.
"Російська сторона чудово обізнана про райони нашої присутності. Тому не має сенсу шукати виправдання їхньої активності поблизу наших MQ-9, особливо після стількох років нашої присутності в даному регіоні", — додала вона.
Нагадаємо, що у безпілотниках "Шахед", якими РФ активно атакує Україну, виявили деталі з країн Євросоюзу. Зокрема, карбюратори Tillotson HS 4C виробництва Ірландії.