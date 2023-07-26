"Непрофессиональное поведение": Пентагон про атаку истребителя РФ на американский дрон

Здание Пентагона. Фото: Википедия

В Пентагоне выразили беспокойство по поводу инцидента в Сирии, во время которого российский самолет действовал агрессивно в направлении американского дрона MQ-9 Reaper. Здесь считают, что действия РФ были опасными и непрофессиональными.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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"Я не могу говорить о россиянах, почему они продолжают такое опасное и непрофессиональное поведение. Но мы видим, я бы сказала, усиление этого поведения", — сказала она.

Сингх выразила недоумение по поводу мотивов России, отмечая, что такие инциденты становятся все более частыми. Также она указала на недавний инцидент в Сирии, когда российский истребитель рискованно приблизился к американскому дрону MQ-9, который участвовал в операции против ИГИЛ. Она назвала это поведение пренебрежительным к принципам безопасности.

"Российская сторона прекрасно осведомлена о районах нашего присутствия. Поэтому не имеет смысла искать оправдания их активности вблизи наших MQ-9, особенно после стольких лет нашего присутствия в данном регионе", — добавила она.

Напомним, что в беспилотниках "Шахед", которыми РФ активно атакует Украину, обнаружили детали из стран Евросоюза. В частности, карбюраторы Tillotson HS 4C производства Ирландии.