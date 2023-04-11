Нетаньягу передумав звільняти міністра оборони: у чому причина

Нетаньягу відмовився від свого рішення про звільнення міністра оборони. Фото: google.com

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу передумав звільняти міністра оборони через критику спірного плану уряду щодо реформи судової системи. У телезверненні Нетаньягу заявив, що Йоав Галант залишається на своїй посаді.

Про продовження співпраці Нетаньягу з Галант також йдеться у Twitter.

Читайте також:

"Ми продовжуємо разом на повну силу заради безпеки Ізраїлю", — йдеться в повідомленні.

Нетаньягу заявив, що вирішив забути про розбіжності, які ми мали раніше.

Історія протистояння

Галант два тижні тому виступив на телебаченні з промовою і закликав до негайного призупинення дії закону Нетаньягу про перегляд судової системи. Він заявив, що він "створив внутрішній розкол, який становить явну та безпосередню загрозу національній безпеці Ізраїлю".

Після цього Нетаньяху вирішив звільнити Галанта, заявивши, що втратив до нього довіру.

По всій країні спалахнули протести, сотні тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці.

Протести відбулися в Беер-Шеві, Хайфі та Єрусалимі, де тисячі людей зібралися біля приватної резиденції Нетаньягу. Поліція влаштувала бійку з демонстрантами та забризкала натовп із водометів. Потім тисячі людей пройшли маршем від резиденції до Кнесету, парламенту Ізраїлю.

По всій країні спалахнули протести. Фото: google.com

Нетаньягу врешті пішов на поступки — оголосив, що призупиняє дію закону про перегляд судової системи. І готовий до діалогу з опозицією.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю заявив, що українцям, які перебувають в країні будуть продовжувати надати гуманітарну допомогу. Зокрема, українським біженцям продовжили візи.