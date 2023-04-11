Нетаньяху передумал увольнять министра обороны: в чем причина
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху передумал увольнять министра обороны из-за критики плана правительства по реформе судебной системы. В телеобращении Нетаньяху заявил, что Йоав Галант остается на своем посту.
О продолжении сотрудничества Нетаньяху с Галантом также говорится в Twitter.
"Мы продолжаем вместе в полную силу ради безопасности Израиля" , — говорится в сообщении.
Нетаньяху заявил, что решил забыть о разногласиях, которые были раньше.
История противостояния
Галант две недели назад выступил на телевидении с речью и призвал к немедленному приостановлению действия закона Нетаньяху о пересмотре судебной системы. Он заявил, что "создал внутренний раскол, представляющий явную и непосредственную угрозу национальной безопасности Израиля".
После этого Нетаньяху решил уволить Галанта, заявив, что потерял к нему доверие.
По всей стране разразились протесты, сотни тысяч израильтян вышли на улицы.
Протесты прошли в Беэр-Шеве, Хайфе и Иерусалиме, где тысячи человек собрались возле частной резиденции Нетаньяху. Полиция устроила драку с демонстрантами и забрызгала толпу из водометов. Затем тысячи людей прошли маршем от резиденции в Кнессет, парламент Израиля.
Нетаньяху наконец пошел на уступки — объявил, что приостанавливает действие закона о пересмотре судебной системы. И готов к диалогу с оппозицией.
Напомним, правительство Израиля заявило, что находящимся в стране украинцам будут продолжать оказать гуманитарную помощь. В частности, украинским беженцам продлили визы.