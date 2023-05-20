Цариця Клеопатра — якою вона була, всі деталі

Адель Джеймс в ролі Клеопатри в серіалі від Netflix "Цариця Клеопатра". Фото: Netflix

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Клеопатра, цариця Єгипту в 51–30 роках до н.е., знову в заголовках новин завдяки суперечливому документальному серіалу від Netflix під назвою "Королева Клеопатра", який вийшов 10 травня.

Багато дебатів точиться навколо її етнічного походження. Цариця мала грецьке походження. У серіалі Netflix її грає темношкіра акторка.

Читайте також:

Цей ажіотаж дав можливість поглянути на її роль в історії та на те, як її зображували з плином часу.

У Стародавньому Єгипті колір шкіри Клеопатри не мав значення — значення мала її стратегічна роль у світовій історії

Про величну правительку як ніхто знає історик Тобі Вілкінсон — єгиптолог і автор відзначеної нагородами книги "Зліт і падіння Стародавнього Єгипту: історія цивілізації від 3000 року до н.е. до Клеопатри".

Видання the Conversation поспілкувалося з Тобі Вілкінсоном. Переклад інтерв'ю підготували Новини.LIVE.

— Ким була Клеопатра і чому вона така важлива?

— У цілком реальному сенсі, правління Клеопатри знаменує собою остаточний розквіт давньоєгипетської культури.

Клеопатра — або Клеопатра VII, якщо бути точним: раніше було шість цариць з таким же ім'ям — була останнім монархом династії Птолемеїв, сім'ї македонського грецького походження, яка правила Єгиптом від смерті Олександра Македонського в 323 році до н.е. до завоювання і окупації країни Октавіаном (пізніше імператором Августом) в 30 році до н.е.

Під час свого правління, яке тривало 21 рік, у той час, коли інші держави Східного Середземномор'я асимілювалися під зростаючою силою Риму, Клеопатрі вдалося зберегти незалежність Єгипту завдяки своїй хитромудрій дипломатії, стратегічному лідерству та особистій харизмі.

Вона важлива через своє місце в історії (вона є тією особою, яка пов'язує елліністичну епоху наступників Александра і Римську імперію, що прийшла за нею) і через її легендарний статус після смерті. Зі смертю Клеопатри померла давньоєгипетська цивілізація як яскрава, жива культура.

— Що ви думаєте про суперечки щодо її етнічної приналежності?

— Це більше говорить нам про турботи нашого часу, ніж про те, що вважалося важливим в епоху Клеопатри. Згідно з моїми знаннями давньоєгипетських звичаїв, колір шкіри був набагато менш важливим, ніж культура: якщо ви жили як єгиптянин, переймаючи єгипетські культурні практики, то вас вважали єгиптянином, незалежно від вашого етнічного походження.

Немає жодних свідчень того, що етнічне походження Клеопатри було предметом суперечок чи інтересу за її життя. Вона походила з довгої лінії грекомовних царів, але її сім'я жила в Єгипті протягом 300 років.

Кадр з серіалу "Цариця Клеопатра". Фото: Netflix

Існують певні сумніви щодо особи матері Клеопатри. Але багатовікові царські звичаї свідчать про те, що вона теж могла мати македонське грецьке походження.

Зважаючи на видатні досягнення Клеопатри за життя та її стійку репутацію крізь віки, цілком зрозуміло, що різні групи прагнуть вважати її своєю. Клеопатра належить нам усім.

— Як ви думаєте, чому її зовнішність була на першому плані?

— Якщо ми подивимося на зображення Клеопатри, створені за її життя — у скульптурах, на стінах храмів, на монетах, — то побачимо, що вона не обов'язково відповідає сучасним ідеалам краси.

Наприклад, її часто зображують з довгим кирпатим носом і гострим підборіддям. Але оскільки Клеопатра, очевидно, зачарувала двох найсильніших полководців свого часу — римлян Юлія Цезаря і Марка Антонія — ми проєктуємо на неї наші власні культурні упередження щодо жіночої чарівності і припускаємо, що вона, мабуть, була фізично привабливою.

Однак краса в очах того, хто дивиться, а історія вчить нас, що влада є сильним афродизіаком. Її привабливість для Цезаря і Антонія могла випливати як з її владного становища, правління найбагатшою країною Середземномор'я, так і з якихось особистих якостей.

Скульптура Клеопатри. Фото: Wikipedia

Незалежно від того, чи була Клеопатра "красивою", кажучи сучасною мовою, чи ні, вона була досвідченою правителькою і вправним політиком, і її сучасники чітко визнавали її здібності.

— А як щодо її інтелекту? Чого вона досягла свого часу?

— Клеопатра була розумною, проникливою і стратегічною. Вона була жінкою-правителькою у світі, де домінували сильні чоловіки. Вона силою відстоювала своє право на владу, розправляючись з двома своїми братами, коли вони підривали її плани або намагалися перешкодити її цілям. Обидва загинули.

Її стратегічні зв'язки з Цезарем, а потім Антонієм були ретельно прораховані, щоб забезпечити її власну позицію та автономію країни. Її дипломатичні навички уможливили незалежність Єгипту в той час, коли інші держави потрапляли під владу Риму.

Будучи носієм грецької мови, вона також першою зі своєї династії навчилася говорити єгипетською, щоб спілкуватися зі своїми підданими їхньою рідною мовою. На той час це було дуже незвично, враховуючи відмінності та труднощі мови. Це свідчить про Клеопатру як прогресивного мислителя і здібного лінгвіста.

Її лідерські якості також дозволили їй запобігти голоду в Єгипті, коли інші землі в східному Середземномор'ї страждали від голоду.

І останнє, але не менш важливе: вона комфортно почувалася в різних культурах — вона просувала давньоєгипетську цивілізацію, засновуючи нові храми і вшановуючи традиційні божества, водночас зберігаючи позицію Єгипту як провідної нації грекомовного елліністичного світу.

— Як ви думаєте, чому вона досі захоплює людей?

— Навіть у свій час Клеопатра була джерелом захоплення — як жінка-правителька у чоловічому світі. Римляни вважали її екзотичною, інтригуючою та суперечливою, а праці римських істориків та коментаторів забезпечили Клеопатрі посмертну репутацію.

Її зв'язок з Римом, особливо її сумнозвісні любовні стосунки з Цезарем і Антонієм, скандалили тогочасне римське суспільство і зачаровували наступні покоління.

Точна природа цих стосунків — чи були вони засновані на справжньому коханні або політичній необхідності, і якою була динаміка влади між Клеопатрою та її коханцями — надихала письменників протягом всієї історії, від британського драматурга Вільяма Шекспіра до Голлівуду.

Сьогодні її приклад жіночої емансипації та незалежності мислення резонує з сучасними проблемами. Хоча ім'я Клеопатри відоме, насправді ми дуже мало знаємо про її справжній характер. Це дозволяє кожній епосі проєктувати на неї свої надії, страхи та прагнення.

Тобі Вілкінсон, науковий співробітник Клер-коледжу Кембриджського університету