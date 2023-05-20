Царица Клеопатра – какой она была, все детали

Адель Джеймс в роли Клеопатры в сериале от Netflix "Царица Клеопатра". Фото: Netflix

Мария Кагал Редактор международного отдела

Клеопатра, царица Египта в 51–30 годах до н.э., снова в заголовках новостей благодаря противоречивому документальному сериалу от Netflix под названием "Королева Клеопатра", вышедшему 10 мая.

Много дебатов идет вокруг ее этнического происхождения. Царица имела греческое происхождение. В сериале Netflix ее играет темнокожая актриса.

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В Древнем Египте цвет кожи Клеопатры не имел значения — значение имела ее стратегическая роль в мировой истории

О величественной правительнице как никто знает историк Тоби Уилкинсон — египтолог и автор отмеченной наградами книги "Взлет и падение Древнего Египта: история цивилизации с 3000 года до н.э. до Клеопатры".

Издание the Conversation пообщалось с Тоби Уилкинсоном. Перевод интервью подготовили Новини.LIVE.

— Кем была Клеопатра и почему она так важна?

— Во вполне реальном смысле, правление Клеопатры знаменует окончательный расцвет древнеегипетской культуры.

Клеопатра — или Клеопатра VII, если быть точным: раньше было шесть цариц с таким же именем — была последним монархом династии Птолемеев, семьи македонского греческого происхождения, правившей Египтом от смерти Александра Македонского в 323 году до н.э. до завоевания и оккупации страны Октавианом (позже императором Августом) в 30 году до н.

Во время своего правления, которое длилось 21 год, в то время когда другие государства Восточного Средиземноморья ассимилировались под растущей силой Рима, Клеопатре удалось сохранить независимость Египта благодаря своей хитроумной дипломатии, стратегическому лидерству и личной харизме.

Она важна из-за своего места в истории (она является тем лицом, которое связывает эллинистическую эпоху преемников Александра и пришедшую за ней Римскую империю) и через ее легендарный статус после смерти. Со смертью Клеопатры умерла древнеегипетская цивилизация как яркая, живая культура.

— Что вы думаете о спорах по поводу ее этнической принадлежности?

— Это больше говорит нам о заботах нашего времени, чем о том, что считалось важным в эпоху Клеопатры. Согласно моим знаниям древнеегипетских обычаев, цвет кожи был гораздо менее важным, чем культура: если вы жили как египтянин, подражая египетским культурным практикам, то вас считали египтянином, независимо от вашего этнического происхождения.

Нет никаких свидетельств того, что этническое происхождение Клеопатры было предметом споров или интереса в ее жизни. Она происходила из длинной линии грекоязычных царей, но ее семья жила в Египте в течение 300 лет.

Кадр из сериала "Царица Клеопатра". Фото: Netflix

Существуют определенные сомнения по поводу личности матери Клеопатры. Но многовековые царские обычаи свидетельствуют о том, что она могла иметь македонское греческое происхождение.

Учитывая выдающиеся достижения Клеопатры при жизни и ее устойчивую репутацию сквозь века, совершенно ясно, что разные группы стремятся считать ее своей. Клеопатра принадлежит всем нам.

— Как вы думаете, почему ее внешность была на первом плане?

— Если мы посмотрим на изображения Клеопатры, созданные при ее жизни — в скульптурах, на стенах храмов, на монетах, то увидим, что она не обязательно соответствует современным идеалам красоты.

Например, ее часто изображают с длинным курносым носом и острым подбородком. Но поскольку Клеопатра, очевидно, очаровала двух сильнейших полководцев своего времени — римлян Юлия Цезаря и Марка Антония — мы проектируем на нее наши собственные культурные предубеждения о женском обаянии и предполагаем, что она, по-видимому, была физически привлекательной.

Однако красота в глазах смотрящего, а история учит нас, что власть является сильным афродизиаком. Ее привлекательность для Цезаря и Антония могла вытекать как из ее властного положения, правления богатейшей страной Средиземноморья, так и каких-то личных качеств.

Скульптура Клеопатры. Фото: Wikipedia

Независимо от того, была ли Клеопатра "красивой", говоря современным языком, или нет, она была опытной правительницей и искусным политиком, и ее современники четко признавали ее способности.

— А как насчет ее интеллекта? Чего она достигла в свое время?

— Клеопатра была умной, проницательной и стратегической. Она была женщиной-правительницей в мире, где доминировали сильнейшие мужчины. Она силой отстаивала свое право на власть, расправляясь с двумя своими братьями, когда они подрывали ее планы или пытались воспрепятствовать ее целям. Оба погибли.

Ее стратегические связи с Цезарем, затем Антонием были тщательно просчитаны, чтобы обеспечить ее собственную позицию и автономию страны. Ее дипломатические навыки сделали возможным независимость Египта в то время, когда другие государства попадали под власть Рима.

Будучи носителем греческого языка, она также первой из своей династии научилась говорить на египетском, чтобы общаться со своими подданными на их родном языке. В то время это было очень необычно, учитывая отличия и трудности языка. Это свидетельствует о Клеопатре как прогрессивном мыслителе и способном лингвисте.

Ее лидерские качества также позволили ей предотвратить голод в Египте, когда другие земли в восточном Средиземноморье страдали от голода.

И последнее, но не менее важное: она комфортно чувствовала себя в разных культурах — она продвигала древнеегипетскую цивилизацию, основывая новые храмы и чествуя традиционные божества, одновременно сохраняя позицию Египта как ведущей нации грекоязычного эллинистического мира.

— Как вы думаете, почему она до сих пор восхищает людей?

— Даже одно время Клеопатра была источником восхищения — как женщина-правительница в мужском мире. Римляне считали ее экзотической, интригующей и противоречивой, а труды римских историков и комментаторов обеспечили Клеопатре посмертную репутацию.

Ее связь с Римом, особенно ее печально известные любовные отношения с Цезарем и Антонием, скандалили тогдашнее римское общество и очаровывали последующие поколения.

Точная природа этих отношений — были ли они основаны на подлинной любви или политической необходимости, и какова была динамика власти между Клеопатрой и ее любовниками — вдохновляла писателей на протяжении всей истории, от британского драматурга Уильяма Шекспира до Голливуда.

Сегодня ее пример женской эмансипации и независимости мышления резонирует с современными проблемами. Хотя имя Клеопатры известно, на самом деле мы очень мало знаем о ее подлинном характере. Это позволяет каждой эре проектировать на нее свои надежды, страхи и стремления.

Тоби Уилкинсон, научный сотрудник Клэр-колледжа Кембриджского университета