Поїхав у Бахмут — нідерландець Кун Зайдвак облаштував у закинутому монастирі сучасний прихисток для українців

Волонтер Кун Зайдвак

23-річний нідерландець Кун Зайдвак організував житло для двох сотень біженців, а у власну відпустку поїхав волонтерити під Бахмут. Він відповідає за один із найбільших прихистків у Нідерландах і стверджує, що вчиться в українців щодня.

Про це йдеться в ефірі національного телемарафону.

Прихисток для Українців

Молодий волонтер організував прихисток для українських біженців у містечку Оденбош. Це — місто на дванадцять тисяч людей на півночі Нідерландів відоме завдяки гігантській базиліці. Одразу за знаменитою церквою майорить український прапор. З порожнього монастиря зробили дім для українців — Сантана — гігантське, зведене по колу приміщення, протягом сторіччя було гуртожитком для монахинь. Охочих закритися від світу нідерландок ставало дедалі менше — останні затворниці поїхали звідси у 2016 році.

"Протягом шести років приміщення стояло порожнім, але до цього монахині дуже добре піклувалися про будівлю, так що нам пощастило", — каже менеджер Сантани Кун.

Він знає тут кожний закуток і кожного мешканця.

"Коли почалася війна, я вчився, але я покинув навчання і пішов сюди допомагати українцям. Це було як відчуття зсередини — Кун, іди туди, це буде крутий досвід і ти будеш цінним", — переконує юнак.

Тут знайшли прихисток 130 українців і ще на 50 чекають незабаром. У коридорах та кімнатах триває ремонт.

Гігантське вікно на парк, власний душ із туалетом — таких спалень у Сантані буде сімдесят п’ять. Мерія вже закупила нові ліжка з матрацами, українців тут селять і годують безкоштовно.

"У нас вже є лист очікування на 40 людей. Але ми можемо прийняти трохи більше, тож ще шукаємо", — каже Кун.

З’явиться тут і салон краси.

"У нас є кілька дівчат тут, які роблять нігті і усілякі штуки, пов’язані з красою — ось буде для них ідеальне місце", — показує Кун.

Поїздка до Бахмута

За рік керування прихистком і роботи на вихідних Кун назбирав цілий місяць відпустки і вирішив провести її на Донеччині. Він з прифронтових селищ допомагав вивозити людей. Два роки відслужив у нідерландській армії і впевнений, зможе бути корисним.

"Я розумію ризики. Але там залишаються люди, такі ж як я. І чому я маю сидіти тут, у спокійних Нідерландах, коли вони в небезпеці", — казав перед від’їздом Кун.

Нагадаємо, нещодавно уряд Британії анонсував, що безкоштовно надасть українським біженцям 3000 квитків на Євробачення. Вони зможуть відвідати один з концертів та допомогти відзначити перемогу гурту Kalush Orchestra на тогорічному пісенному конкурсі.

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