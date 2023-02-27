Уехал в Бахмут — нидерландец Кун Зайдвак обустроил в заброшенном монастыре современное убежище для украинцев

Нидерландец обустроил в заброшенном монастыре современное убежище для украинцев, а затем уехал в Бахмут
23-летний нидерландец Кун Зайдвак организовал жилье для двух сотен беженцев, а в собственный отпуск поехал волонтерить под Бахмут. Он отвечает за один из самых больших приютов в Нидерландах и утверждает, что учится у украинцев каждый день.
Об этом говорится в эфире национального телемарафона.
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Приют для украинцев
Молодой волонтер организовал убежище для украинских беженцев в городке Оденбош. Это город на двенадцать тысяч человек на севере Нидерландов известен благодаря гигантской базилике. Сразу за знаменитой церковью развевается украинский флаг. Из пустого монастыря сделали дом для украинцев — Сантана — гигантское, возведенное по кругу помещение, столетие было общежитием для монахинь. Желающих закрыться от мира нидерландок становилось все меньше — последние затворницы уехали в 2016 году.
"В течение шести лет помещение стояло пустым, но до этого монахини очень хорошо заботились о здании, так что нам повезло", — говорит менеджер Сантаны Кун.
Он знает здесь каждый уголок и каждого жителя.
"Когда началась война, я учился, но я бросил учебу и пошел сюда помогать украинцам. Это было как чувство изнутри — Кун, иди туда, это будет крутой опыт и ты будешь ценным", — убеждает юноша.
Здесь нашли убежище 130 украинцев и еще 50 ждут вскоре. В коридорах и комнатах идет ремонт.
Гигантское окно на парк, собственный душ с туалетом – таких спален в Сантане будет семьдесят пять. Мэрия уже закупила новые кровати с матрасами, украинцев здесь селят и кормят бесплатно.
"У нас уже есть письмо ожидания на 40 человек. Но мы можем принять немного больше, поэтому еще ищем", — говорит Кун.
Появится здесь и салон красоты.
"У нас есть несколько девушек здесь, которые делают ногти и всяческие штуки, связаны с красотой — вот будет для них идеальное место", — показывает Кун.
Поездка в Бахмут
За год управления приютом и работы на выходных Кун насобирал целый месяц отпуска и решил провести его в Донецкой области. Он из прифронтовых селений помогал вывозить людей. Два года отслужил в нидерландской армии и уверен, что сможет быть полезным.
"Я понимаю риски. Но там остаются люди, такие же как я. И почему я должен сидеть здесь, в спокойных Нидерландах, когда они в опасности", — говорил перед отъездом Кун.
Напомним, недавно правительство Британии анонсировало, что бесплатно предоставит украинским беженцам 3000 билетов на Евровидение. Они смогут посетить один из концертов и помочь отметить победу группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе этого года.
Фото: Скриншот