Нідерланди відправили в Румунію перші F-16 для навчання українських пілотів

Нідерландський винищувач F-16. Фото: Piroschka van de Wouw/Reuters

Нідерланди вже відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів. Країна також пообіцяла надати F-16 в Україну для використання в бойових діях.

Про це повідомляє The Guardian.

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Сьогодні, 7 листопада, Нідерланди відправили до Румунії перші п'ять винищувачів F-16 для військових навчань пілотів ЗСУ.

"Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що вони доставлять від 12 до 18 літаків F-16 для використання в новому європейському тренувальному центрі F-16 у Румунії, який незабаром буде відкрито", — йдеться у повідомленні.

Нідерланди також пообіцяли доставити F-16 в Україну для використання в бойових діях разом з Данією, Норвегією та Бельгією.

Нагадаємо, що наразі певна кількість українських пілотів опановують західні винищувачі F-16 за кордоном. Своєю чергою їхні побратими в Україні не відстають від колег і теж навчаються, а відповідне відео оприлюднили в Повітряних силах ЗСУ.

Також ми писали, що в Данії планують передати для нашої країни перші винищувачі F-16. Стало відомо, коли саме це станеться.