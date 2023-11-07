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Нідерланди відправили в Румунію перші F-16 для навчання українських пілотів

7 листопада 2023 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нідерланди відправили в Румунію перші F-16 для навчання українських пілотів
Нідерландський винищувач F-16. Фото: Piroschka van de Wouw/Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нідерланди вже відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів. Країна також пообіцяла надати F-16 в Україну для використання в бойових діях.

Про це повідомляє The Guardian.

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Винищувачі F-16 для навчань українських пілотів 

Сьогодні, 7 листопада, Нідерланди відправили до Румунії перші п'ять винищувачів  F-16 для військових навчань пілотів ЗСУ. 

"Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що вони доставлять від 12 до 18 літаків F-16 для використання в новому європейському тренувальному центрі F-16 у Румунії, який незабаром буде відкрито", — йдеться у повідомленні.  

Нідерланди також пообіцяли доставити F-16 в Україну для використання в бойових діях разом з Данією, Норвегією та Бельгією.

Нагадаємо, що наразі певна кількість українських пілотів опановують західні винищувачі F-16 за кордоном. Своєю чергою їхні побратими в Україні не відстають від колег і теж навчаються, а відповідне відео оприлюднили в Повітряних силах ЗСУ.

Також ми писали, що в Данії планують передати для нашої країни перші винищувачі F-16. Стало відомо, коли саме це станеться.

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