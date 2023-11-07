Нидерланды отправили в Румынию первые F-16 для обучения украинских пилотов
Нидерланды уже отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Страна также пообещала предоставить F-16 в Украину для использования в боевых действиях.
Об этом сообщает The Guardian.
Истребители F-16 для учений украинских пилотов
Сегодня, 7 ноября, Нидерланды отправили в Румынию первые пять истребителей F-16 для военных учений пилотов ВСУ.
"Министерство обороны Нидерландов сообщило, что они доставят от 12 до 18 самолетов F-16 для использования в новом европейском тренировочном центре F-16 в Румынии, который вскоре будет открыт", — говорится в сообщении.
Нидерланды также пообещали доставить F-16 в Украину для использования в боевых действиях вместе с Данией, Норвегией и Бельгией.
Напомним, что сейчас определенное количество украинских пилотов овладевают западными истребителями F-16 за рубежом. В свою очередь, их собратья в Украине не отстают от коллег и тоже учатся, а соответствующее видео обнародовали в Воздушных силах ВСУ.
Также мы писали, что в Дании планируют передать нашей стране первые истребители F-16. Стало известно, когда это произойдет.
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