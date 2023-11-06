Нідерландські компанії масово обходять санкції проти Росії — нові шляхи експорту до країни

Порт Роттердама. Фото: Alliance/M. Murat

За останні два роки експорт голландської продукції до Туреччини надзвичайно зріс. Після російського вторгнення в Україну такі товари, як вантажівки та калькулятори, більше не можна продавати в Росію. Але нідерландські компанії, здається, все ще потрапляють в Росію через Туреччину.

Про це повідомляє видання Nu.

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У першому кварталі 2023 року Нідерланди експортували до Туреччини санкційної продукції на 869 мільйонів євро. Згідно з даними статистичного агентства CBS, це на 91 відсоток більше, ніж двома роками раніше.

Усе вказує на те, що нідерландські компанії масово обходять санкції проти Росії.

"Це точно так виглядає. Але ми не можемо зупинити це", — підтверджує представник CBS.

Експорт голландської продукції до Казахстану, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Узбекистану також зріс у другому кварталі 2023 року. Вивезення продуктів зросло на 75 відсотків порівняно з тим же періодом 2021 року.

Калькулятори та вантажівки в Туреччину

Наприклад, касові апарати, калькулятори та текстові процесори більше не можуть продавати до Росії. У другому кварталі 2023 року кожна десята нідерландська вантажівка вирушила до Туреччини. Це означає, що на другому місці експорту вже не Росія, а Туреччина.

Експорт великогабаритних автомобілів до Росії в другому кварталі 2021 року склав 11 млн євро. Цього року він повністю зник. З іншого боку, у першому кварталі цього року до Туреччини експортувалися вантажівки та автобуси. Цей експорт склав 77 мільйонів євро.

У 2021 році частка Туреччини на цьому ринку все ще становила 0,5 відсотка порівняно з 1,8 відсотка Росії. Проте зараз ця частка Туреччини становить вже 3 відсотки.

Нагадаємо, німецькі компанії, що працюють в Україні, вважають, що Польща навмисно "душить" український експорт. Минулого місяця вантажівки компанії, яка виробляє автомобільну проводку, чекали на митний огляд у середньому 11 днів і 13 годин, тоді як у серпні між подачею заявки на огляд і проходженням кордону рідко минало понад 5 годин.