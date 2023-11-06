Нидерландские компании массово обходят санкции против России — новые пути экспорта в страну

Порт Роттердама. Фото: Alliance/M. Murat

За последние два года экспорт голландской продукции в Турцию очень возрос. После российского вторжения в Украину такие товары как грузовики и калькуляторы больше нельзя продавать в Россию. Но нидерландские компании, похоже, все еще попадают в Россию через Турцию.

Об этом сообщает издание Nu.

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В первом квартале 2023 года Нидерланды экспортировали в Турцию санкционную продукцию на 869 миллионов евро. Согласно данным статистического агентства CBS, это на 91 процент больше, чем двумя годами ранее.

Все указывает на то, что нидерландские компании массово обходят санкции против России.

"Это точно так выглядит. Но мы не можем остановить это", — подтверждает представитель CBS.

Экспорт голландской продукции в Казахстан, Белоруссию, Армению, Кыргызстан и Узбекистан также возрос во втором квартале 2023 года. Вывоз продуктов вырос на 75 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Калькуляторы и грузовики в Турцию

К примеру, кассовые аппараты, калькуляторы и текстовые процессоры больше не могут продавать в Россию. Во втором квартале 2023 года каждый десятый нидерландский грузовик отправился в Турцию. Это значит, что на втором месте экспорта уже не Россия, а Турция.

Экспорт крупногабаритных автомобилей в Россию во втором квартале 2021 года составил 11 млн евро. В этом году он полностью исчез. Кроме того, в первом квартале этого года в Турцию экспортировались грузовики и автобусы. Этот экспорт составил 77 миллионов евро.

В 2021 году доля Турции на этом рынке все еще составляла 0,5% по сравнению с 1,8% России. Однако сейчас эта доля Турции составляет уже 3 процента.

Напомним, немецкие компании, работающие в Украине, считают, что Польша намеренно "душит" украинский экспорт. В прошлом месяце грузовики компании, производящей автомобильную проводку, ждали таможенного досмотра в среднем 11 дней и 13 часов, тогда как в августе между подачей заявки на досмотр и прохождением границы редко проходило более 5 часов.