Німеччина домовилася про ремонт гаубиць для України: яка країна буде цим займатися
Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України. Обслуговування цих гаубиць буде відбуватися у Словаччині.
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на брифінгу.
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Подробиці
"Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора було підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко", — сказала посол.
За словами Фельдгузен, Німеччина завжди наполягає на тому, аби разом з танками та іншою зброєю проводилися не лише навчання, а також надавалися запчастини та обслуговування техніки.
Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.
Окрім того, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — найближчими днями ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.
Декількома днями раніше міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29