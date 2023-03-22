Германия договорилась о ремонте гаубиц для Украины: какая страна будет этим заниматься
Германия договорилась о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины. Обслуживание этих гаубиц будет проходить в Словакии.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на брифинге.
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"Этот процесс обслуживания, особенно Panzerhaubitze, в Словакии долго длился, но вчера был подписан в конце концов документ, что сейчас эти Panzerhaubitze идут прямо в Словакию, то есть не так далеко", — сказала посол.
По словам Фельдгузен, Германия всегда настаивает на том, чтобы вместе с танками и другим оружием проводились не только учения, но также предоставлялись запчасти и обслуживание техники.
Напомним, 17 марта правительство Словакии согласовало передачу Вооруженным силам Украины боевых истребителей МиГ-29. Украина должна получить от словацких партнеров 13 таких самолетов.
Кроме того, недавно президент Польши Анджей Дуда подтвердил — в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.
Несколькими днями ранее министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности, истребителей МиГ-29.