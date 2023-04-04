Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Німеччина може заблокувати доступ до Chat-GPT: що не так зі штучним інтелектом arrow

Німеччина може заблокувати доступ до Chat-GPT: що не так зі штучним інтелектом

4 квітня 2023 00:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Німеччина може заблокувати доступ до Chat-GPT
Німеччина може заблокувати доступ до Chat-GPT
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Німеччина може заблокувати доступ до Chat-GPT — чат-боту зі штучним інтелектом. За словами німецького комісара із захисту даних Ульріха Кельбер, усе через побоювання щодо безпеки з конфіденційністю. На подібний крок вже пішла Італія. 

Про це повідомляє  Reuters

Читайте також:

Німецький комісар із захисту даних Ульріх Кельбер вважає, що Німеччина може піти на такий крок, оскільки це підпадає під юрисдикцію влади. Щоправда, наразі жодних поточних планів щодо цього не існує.

Що не так зі штучним інтелектом?

Ульріх Кельбер зауважив, що Берлін вже звернувся до Риму щодо надання додаткової інформації про тимчасову заборону ChatGPT. Адже Італія стала першою країною, яка заборонила доступ до чат-боту СhatGPT.  Італійський Гарант захисту персональних даних заявив про порушення конфіденційності даних розмов користувачів та платіжної інформації людей, які купували платну версію ChatGPT.

Рішення про заборону доступу до чат-боту в Італії вже набуло чинності. Це дозволить обмежити обробку даних користувачів ChatGPT з цієї країни. 

Нагадаємо, 18 лютого ChatGPT почав працювати в Україні. Штучний інтелект може стати невід'ємною частиною нашого життя. Адже чат-боти можна використовувати з користю у багатьох сферах життя. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB