Німеччина може заблокувати доступ до Chat-GPT

Німеччина може заблокувати доступ до Chat-GPT — чат-боту зі штучним інтелектом. За словами німецького комісара із захисту даних Ульріха Кельбер, усе через побоювання щодо безпеки з конфіденційністю. На подібний крок вже пішла Італія.

Про це повідомляє Reuters.

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Німецький комісар із захисту даних Ульріх Кельбер вважає, що Німеччина може піти на такий крок, оскільки це підпадає під юрисдикцію влади. Щоправда, наразі жодних поточних планів щодо цього не існує.

Що не так зі штучним інтелектом?

Ульріх Кельбер зауважив, що Берлін вже звернувся до Риму щодо надання додаткової інформації про тимчасову заборону ChatGPT. Адже Італія стала першою країною, яка заборонила доступ до чат-боту СhatGPT. Італійський Гарант захисту персональних даних заявив про порушення конфіденційності даних розмов користувачів та платіжної інформації людей, які купували платну версію ChatGPT.

Рішення про заборону доступу до чат-боту в Італії вже набуло чинності. Це дозволить обмежити обробку даних користувачів ChatGPT з цієї країни.

Нагадаємо, 18 лютого ChatGPT почав працювати в Україні. Штучний інтелект може стати невід'ємною частиною нашого життя. Адже чат-боти можна використовувати з користю у багатьох сферах життя.