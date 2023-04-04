Германия может заблокировать доступ к Chat-GPT

Германия может заблокировать доступ к Chat-GPT — чат-боту с искусственным интеллектом. По словам немецкого комиссара по защите данных Ульриха Кельбера, все из-за опасений относительно безопасности с конфиденциальностью. На подобный шаг уже пошла Италия.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Немецкий комиссар по защите данных Ульрих Кельбер считает, что Германия может пойти на такой шаг, поскольку это подпадает под юрисдикцию властей. Правда, пока никаких текущих планов на этот счет не существует.

Что не так с искусственным интеллектом?

Ульрих Кельбер отметил, что Берлин уже обратился в Рим о предоставлении дополнительной информации о временном запрете ChatGPT. Ведь Италия стала первой страной, запретившей доступ к чат-боту СhatGPT. Итальянский гарант защиты персональных данных заявил о нарушении конфиденциальности данных разговоров пользователей и платежной информации людей, покупавших платную версию ChatGPT.

Решение о запрете доступа к чат-боту в Италии уже вступило в силу. Это позволит ограничить обработку данных пользователей ChatGPT из этой страны.

Напомним, 18 февраля ChatGPT начал работу в Украине. Искусственный интеллект может стать неотъемлемой частью нашей жизни. Ведь чаты можно использовать с пользой во многих сферах жизни.