Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що в нього входить

Німецька бронетехніка. Фото: Reuters

Німеччина передала Україні новй пакет військової допомоги. Він включає дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 та нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

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Військова допомога, яку надає Україні Німеччина, включає:

20 Marder 1A3 з боєприпасами (раніше 40);

дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (раніше поставлено шість);

сідельний тягач 8x8 HX81 (раніше 50) та 4 напівпричепи (раніше 41);

5 вантажопідіймальних машин 8x8 (раніше 35);

9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи) (раніше 288);

3 карети швидкої допомоги Mercedes-Benz Unimog (раніше 44);

ще 3000 снарядів калібру 155 мм (раніше 15 510)

матеріал для знешкодження боєприпасів;

1 система спостереження супутникового зв'язку;

20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (раніше 60);

2 мобільні антенно-щоглові системи (раніше 47);

10 систем виявлення дронів (раніше 103);

1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї (раніше 44,2 млн).

Що таке Wisent 1

Wisent 1 (у перекладі "зубр") — броньована інженерна машина для розмінування, яка базується на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою.

Головне завдання БРЕМ — робити проходи у мінному полі. Вона здійснює автоматичну розмітку розмінованої ділянки, щоб по ній змогли пройти піхотинці. Зазвичай, у таких машин ширина розмінування становить від 2,5 до 2,6 м.

Раніше ми розповідали, Федеральний уряд Німеччини доручив Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових броньованих машин Marder. Замовлення було розміщено в серпні 2023 року, його вартість становить кілька десятків мільйонів євро.

Нагадуємо, що Німеччина перший раз передала нашій країні нові боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard. Відомо, що будівництво лінії для виробництва боєприпасів з успіхом завершили "в амбітні терміни".