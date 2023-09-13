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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него входит

13 сентября 2023 13:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него входит
Немецкая бронетехника. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и новую партию боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.

Об этом сообщается на сайте германского правительства.

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Военная помощь, оказываемая Украине Германией, включает:

  • 20 Marder 1A3 с боеприпасами (ранее 40);
  • две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1 (ранее поставлено шесть);
  • седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 50) и 4 полуприцепа (ранее 41);
  • 5 грузоподъемных машин 8x8 (ранее 35);
  • 9 автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы) (ранее 288);
  • 3 кареты скорой помощи Mercedes-Benz Unimog (ранее 44);
  • еще 3000 снарядов калибра 155 мм (ранее 15 510)
  • материал для обезвреживания боеприпасов;
  • 1 система наблюдения спутниковой связи;
  • 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (ранее 60);
  • 2 мобильные антенно-мачтовые системы (ранее 47);
  • 10 систем обнаружения дронов (ранее 103);
  • 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию (ранее 44,2 млн).

Что такое Wisent 1

Wisent 1 (в переводе "зубр") — бронированная инженерная машина для разминирования, базирующаяся на модифицированном корпусе основного боевого танка Leopard 1 со снятой башней.

Главная задача БРЭМ — делать проходы в минном поле. Она производит автоматическую разметку разминированного участка, чтобы по ней смогли пройти пехотинцы. Обычно у таких машин ширина разминирования составляет от 2,5 до 2,6 м.

Ранее мы рассказывали, что Федеральное правительство Германии поручило Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых бронированных машин Marder. Заказ был размещен в августе 2023 года, его стоимость составляет несколько десятков миллионов евро.

Напомним, что Германия впервые передала нашей стране новые боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Известно, что строительство линии по производству боеприпасов с успехом завершили "в амбициозные сроки".

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