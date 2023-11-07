Німеччина оновила список обмежень для в'їзду мігрантів у країну

Мігранти перетинають кордон Німеччини. Ілюстративне фото: google.com

Німеччина запровадила нові норми в'їзду мігрантів на територію держави. Вжиті заходи стосуються нелегальних мігрантів, які просять притулку у Німеччині. Зокрема, строки розгляду клопотань про притулок будуть значно скорочені. Дорослим претендентам на притулок потрібно буде прожити 36 місяців, а не 18, як раніше, щоб отримати стандартну соціальну допомогу в 502 євро на місяць і повноцінне медстрахування.

Про це повідомляє телеграм-канал Политика страны з посилання на Deutsche Welle.

Читайте також:

Обмеженння для в'їзду мігрантів у Німеччину

Нові обмеження Німеччини стосуються нелегальних мігрантів, які просять притулку у країні. Список обмежень:

дорослим претендентам на притулок потрібно буде прожити 36 місяців, а не 18, як раніше, щоб отримати стандартну соціальну допомогу в 502 євро на місяць і повноцінне медстрахування. У перші 36 місяців вони отримуватимуть по 410 євро та зможуть лікувати лише невідкладні захворювання;

частина допомоги при цьому перераховуватиметься не готівкою, а на спеціальну картку — нею можна буде оплатити продукти та одяг (це зроблено для того, щоб гроші залишалися в Німеччині, і біженці не переводили їх на батьківщину);

строки розгляду клопотань про притулок будуть значно скорочені (первинний запис – не пізніше ніж через місяць, рішення – не пізніше ніж через пів року), розгляд справи в суді також має стати швидшим;

контроль на кордонах Німеччини буде збережено, у разі згоди країн-сусідів перевірки проводитимуться вже на їх території.

Глави деяких земель пропонували при цьому жорсткіші заходи: видворення мігрантів до країн, що не входять до ЄС, зниження допомоги для біженців, депортаційні центри при аеропортах, розширення списку так званих безпечних країн, проводити процедуру розгляду притулку за межами ЄС.

Українці ж зараз в'їжджають безвізом і отримують не притулок, а тимчасовий захист. Такий статус дозволяє українцям отримати дозвіл на проживання без необхідності прохання про притулок. Тобто їх, мабуть, ці правила не торкнуться.

Нагадаємо, у Чехії планують змінити умови підтримки українських біженців. Вони зможуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Нові правила стосуватимуться безкоштовного житла та навчання українських дітей у школах.