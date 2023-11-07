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Германия обновила список ограничений для въезда мигрантов в страну

7 ноября 2023 23:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Германия обновила список ограничений для въезда мигрантов в страну
Мигранты пересекают границу Германии. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Германия ввела новые нормы въезда мигрантов на территорию государства. Принятые меры касаются нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Германии. В частности, сроки рассмотрения ходатайств об убежище будут значительно сокращены. Взрослым претендентам в приют нужно будет прожить 36 месяцев, а не 18, как раньше, чтобы получить стандартную социальную помощь в 502 евро в месяц и полноценное медстрахование.

Об этом сообщает телеграмм-канал Политика страны со ссылкой на Deutsche Welle.

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Ограничение для въезда мигрантов в Германию

Новые ограничения Германии касаются нелегальных мигрантов, просящих убежище в стране. Список ограничений:

  • Взрослым претендентам в приют нужно будет прожить 36 месяцев, а не 18, как раньше, чтобы получить стандартную социальную помощь в 502 евро в месяц и полноценное медстрахование. В первые 36 месяцев они получат по 410 евро и смогут лечить только неотложные заболевания;
  • часть помощи при этом будет перечисляться не наличными, а на специальную карточку — ею можно будет оплатить продукты и одежду (это сделано для того, чтобы деньги оставались в Германии и беженцы не переводили их на родину);
  • сроки рассмотрения ходатайств об убежище будут значительно сокращены (первичная запись — не позднее чем через месяц, решение — не позднее чем через полгода), рассмотрение дела в суде также должно стать быстрее;
  • контроль на границах Германии будет сохранен, в случае согласия стран-соседей проверки будут проводиться уже на их территории.

Главы некоторых земель предлагали при этом более жесткие меры: выдворение мигрантов в страны, не входящие в ЕС, снижение помощи для беженцев, депортационные центры при аэропортах, расширение списка так называемых безопасных стран, проводить процедуру рассмотрения убежища за пределами ЕС.

Украинцы сейчас въезжают безвизом и получают не убежище, а временную защиту. Такой статус позволяет украинцам получить вид на жительство без необходимости просьбы о приюте. То есть их, пожалуй, эти правила не коснутся.

Напомним, в Чехии планируют изменить условия поддержки украинских беженцев. Они смогут продлить временную защиту до конца марта 2025 года. Новые правила будут касаться бесплатного жилья и обучения детей в школах.

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