Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що туди увійшло

Всюдихід Bandvagn 206, який передала Німеччина Україні. Фото: Міноборони Німеччини

Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги до якого увійшли розвідувальні безпілотники, всюдиходи, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

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Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України до якого увійшли антидронові системи, прикордонні машини та багато снарядів для різної техніки.

Окрім того, Німеччина передала Україні:

18 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206,

10 основних бойових танків LEOPARD,

50 автомобілів MRAP DINGO,

54 бронетранспортери M113,

55 000 боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD,

500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER,

5 936 патронів калібру 155 мм димових,

18 важких і середніх мостових систем і 12 причепів,

3 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування,

163 автомобілі для охорони кордону,

57 антидронових датчиків і глушилок тощо.

А ще намети, гранати, вибухівки, одяг, спорядження та інше.

Нагадаємо, нещодавно німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони Skynex. Країна отримає їх у другій половині 2023 року.