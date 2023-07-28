Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что туда вошло

Вездеход Bandvagn 206, который передала Германия Украине. Фото: Минобороны Германии

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

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Германия передала новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли антидроновые системы, пограничные машины и много снарядов для различной техники.

Кроме того, Германия передала Украине:

18 гусеничных вездеходов Bandvagn 206,

10 основных боевых танков LEOPARD,

50 автомобилей MRAP DINGO,

54 бронетранспортера M113,

55 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD,

500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER,

5 936 патронов калибра 155 мм дымовых,

18 тяжелых и средних мостовых систем и 12 прицепов,

3 мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования,

163 автомобиля для охраны границы,

57 антидроновых датчиков и глушилок и т.п.

А еще палатки, гранаты, взрывчатки, одежду, снаряжение и прочее.

Напомним, недавно немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Skynex. Страна получит ее во второй половине 2023 года.