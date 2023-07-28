Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что туда вошло
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.
Об этом говорится на сайте немецкого правительства.
Новый пакет помощи от Германии
Германия передала новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли антидроновые системы, пограничные машины и много снарядов для различной техники.
Кроме того, Германия передала Украине:
- 18 гусеничных вездеходов Bandvagn 206,
- 10 основных боевых танков LEOPARD,
- 50 автомобилей MRAP DINGO,
- 54 бронетранспортера M113,
- 55 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD,
- 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER,
- 5 936 патронов калибра 155 мм дымовых,
- 18 тяжелых и средних мостовых систем и 12 прицепов,
- 3 мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования,
- 163 автомобиля для охраны границы,
- 57 антидроновых датчиков и глушилок и т.п.
А еще палатки, гранаты, взрывчатки, одежду, снаряжение и прочее.
Напомним, недавно немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Skynex. Страна получит ее во второй половине 2023 года.