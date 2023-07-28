Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что туда вошло arrow

Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что туда вошло

28 июля 2023 14:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что туда вошло
Вездеход Bandvagn 206, который передала Германия Украине. Фото: Минобороны Германии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

Читайте также:

Новый пакет помощи от Германии

Германия передала новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли антидроновые системы, пограничные машины и много снарядов для различной техники.

Кроме того, Германия передала Украине:

  • 18 гусеничных вездеходов Bandvagn 206,
  • 10 основных боевых танков LEOPARD,
  • 50 автомобилей MRAP DINGO,
  • 54 бронетранспортера M113,
  • 55 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD,
  • 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER,
  • 5 936 патронов калибра 155 мм дымовых,
  • 18 тяжелых и средних мостовых систем и 12 прицепов,
  • 3 мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования,
  • 163 автомобиля для охраны границы,
  • 57 антидроновых датчиков и глушилок и т.п.

А еще палатки, гранаты, взрывчатки, одежду, снаряжение и прочее.

Напомним, недавно немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Skynex. Страна получит ее во второй половине 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз