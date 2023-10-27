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Німеччина планує прискорити процес депортації біженців

27 жовтня 2023 12:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Депортація біженців в Німеччині — уряд змінив правила
Біженці в Німеччині. Ілюстративне фото: Julian Stratenschulte/dpa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В уряді Німеччини планують змінити правила щодо депортації біженців з країни. В середу, 25 жовтня, вже було ухвалено відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє Aussiedlerbote.

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"Ми вимагатимемо, щоб люди, які не мають права на перебування, швидше залишали нашу країну", — пояснила федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Чому ухвалюють таке рішення

Також таке рішення аргументують захистом федерального права на притулок через що потрібно зменшити кількість нелегальних мігрантів.

Таким чином Німеччина планує збільшити максимальний термін затримання до виїзду з країни з 10 до 28 днів.

Своєю чергою в уряді країни хочуть збільшити рівень повноваження для влади та посилити заходи проти осіб, які перевозять контрабанду. Завдяки цьому закону, який має ухвалити Бундестаг, федеральний уряд планує скоротити кількість депортацій, які не виходить зробити у найкоротший термін.

Підтримка від столичної влади країни

За словами мера Берліна Кая Вегнера, рішення щодо прискорення депортації є позитивним.

"Це єдиний шлях до успіху в людстві: розміщення та піклування про тих, хто дійсно потребує захисту. Ми збережемо людство, не перенапружуючись у підтримці порядку. Вирішувати проблеми спільно — ось як ми відновимо довіру", — заявив він. 

Нагадаємо, раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова заявила, що до України повернеться не більше ніж половина громадян, які виїхали з країни через війну. Решта можуть поповнити лави української діаспори за кордоном.

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