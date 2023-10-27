Депортация беженцев в Германии - правительство изменило правила

Германия планирует ускорить процесс депортации беженцев
В правительстве Германии планируют изменить правила депортации беженцев из страны. В среду, 25 октября, уже был принят соответствующий законопроект.
Об этом сообщает Aussiedlerbote.
"Мы будем требовать, чтобы люди, не имеющие права на пребывание, скорее покидали нашу страну", — объяснила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.
Почему принимают такое решение
Также такое решение аргументируют защитой федерального права на убежище, из-за чего нужно уменьшить количество нелегальных мигрантов.
Таким образом, Германия планирует увеличить максимальный срок задержания до выезда из страны с 10 до 28 дней.
В свою очередь, в правительстве страны хотят увеличить уровень полномочия для власти и усилить меры против лиц, перевозящих контрабанду. Благодаря этому закону, который должен принять Бундестаг, федеральное правительство планирует сократить количество депортаций, которые не следует сделать в кратчайшие сроки.
Поддержка от столичных властей страны
По словам мэра Берлина Кая Вегнера, решение по ускорению депортации является положительным.
"Это единственный путь к успеху в человечестве: размещение и забота о тех, кто действительно нуждается в защите. Мы сохраним человечество, не перенапрягаясь в поддержании порядка. Решать проблемы совместно — вот как мы восстановим доверие", — заявил он.
Напомним, ранее директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова заявила, что в Украину вернется не более половины граждан, выехавших из страны из-за войны. Остальные могут пополнить ряды украинской диаспоры за рубежом.
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