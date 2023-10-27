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Германия планирует ускорить процесс депортации беженцев

27 октября 2023 12:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Депортация беженцев в Германии - правительство изменило правила
Беженцы в Германии. Иллюстративное фото: Julian Stratenschulte/dpa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В правительстве Германии планируют изменить правила депортации беженцев из страны. В среду, 25 октября, уже был принят соответствующий законопроект.

Об этом сообщает Aussiedlerbote.

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"Мы будем требовать, чтобы люди, не имеющие права на пребывание, скорее покидали нашу страну", — объяснила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Почему принимают такое решение

Также такое решение аргументируют защитой федерального права на убежище, из-за чего нужно уменьшить количество нелегальных мигрантов.

Таким образом, Германия планирует увеличить максимальный срок задержания до выезда из страны с 10 до 28 дней.

В свою очередь, в правительстве страны хотят увеличить уровень полномочия для власти и усилить меры против лиц, перевозящих контрабанду. Благодаря этому закону, который должен принять Бундестаг, федеральное правительство планирует сократить количество депортаций, которые не следует сделать в кратчайшие сроки.

Поддержка от столичных властей страны

По словам мэра Берлина Кая Вегнера, решение по ускорению депортации является положительным.

"Это единственный путь к успеху в человечестве: размещение и забота о тех, кто действительно нуждается в защите. Мы сохраним человечество, не перенапрягаясь в поддержании порядка. Решать проблемы совместно — вот как мы восстановим доверие", — заявил он.

Напомним, ранее директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова заявила, что в Украину вернется не более половины граждан, выехавших из страны из-за войны. Остальные могут пополнить ряды украинской диаспоры за рубежом.

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